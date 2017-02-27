RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 84088409841084118412>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:08

Ставка без изменений
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11379
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2635 раз.
Подякували: 5735 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:13

  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Искатель
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3548 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:21

  Искатель написав:
  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.

Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
Искатель
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3548 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26

  Искатель написав:
  Искатель написав:
  zРадио написав:Ставка без изменений

Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.

Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.

За курс 26,00 и ниже на Межбанке в этом году наверное можно уже забыть?! :(
GDV29
 
Повідомлень: 523
З нами з: 25.11.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.


Також звернув на це увагу
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6944
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34

  zРадио написав: предполагая, что остался непонятым не только для вас, но и других читателей.

Существует лишь 3 силы, способные глобально влиять на себестоимость, привязанной к местности:

А теперь еще раз предлагаю вернуться к моему вопросу. Желательно, снова не увязнув в операционке

Напевне все таки я вас не зрозумів і не розумію.
Виходить ви про жовті гарбузи, а я прожовті помідори. І те і те кругле і має жовтий колір, але по суті говоримо ми про різне.
Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку. Я ж апелюю вам, що в ідеалі (як і комунізм) - це добре, а в реальності (як і в комунізмі) - рішення приймають люди і ми знаємо до чого це призводить.
От сьогоднішні торги вам в приклад.
Тому краще (особливо у нас), щоб НБУ залишався незалежним і займався тарґетуванням інфляції. А вже коли ми відновимо або перезапустимо наші інституції отоді можна буде повернутись до цього питання.
Realist
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:42

Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".
Искатель
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3548 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51

  Искатель написав:Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".

С помощью "папы" удалось успокоить Межбанк (26,31/26,33)?
GDV29
 
Повідомлень: 523
З нами з: 25.11.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:59

  Искатель написав:Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.

Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))
Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв :lol:
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна :!:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 30.12.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 3151 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:01

  GDV29 написав:
  Искатель написав:Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".

С помощью "папы" удалось успокоить Межбанк (26,31/26,33)?

Просто експортери не повірили в своє щастя і знову залили міжбанк дешевим долларом, який для них вже здався дорогим.
Або ваші котирування трохи відстають від реальності.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 30.12.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 3151 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 84088409841084118412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2804, 2805, 2806
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28057 11848491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 15:16
pashuha
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 120, 121, 122
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1214 2973578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 10:56
Vitalych-new
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7801 10773067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99662)
21.10.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.