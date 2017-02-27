|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:08
Ставка без изменений
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11379
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2635 раз.
- Подякували: 5735 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:13
zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 764 раз.
- Подякували: 3548 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:21
Искатель написав: zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 764 раз.
- Подякували: 3548 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
Искатель написав: Искатель написав: zРадио написав:
Ставка без изменений
Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Уже 26,28/26,34.
Не удивлюсь, если сегодня Нацбанк выйдет с продажей. Даже скорее всего выйдет.
За курс 26,00 и ниже на Межбанке в этом году наверное можно уже забыть?!
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34
Искатель написав:
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
Також звернув на це увагу
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6944
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:34
zРадио написав:
предполагая, что остался непонятым не только для вас, но и других читателей.
Существует лишь 3 силы, способные глобально влиять на себестоимость, привязанной к местности:
А теперь еще раз предлагаю вернуться к моему вопросу. Желательно, снова не увязнув в операционке
Напевне все таки я вас не зрозумів і не розумію.
Виходить ви про жовті гарбузи, а я прожовті помідори. І те і те кругле і має жовтий колір, але по суті говоримо ми про різне.
Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку. Я ж апелюю вам, що в ідеалі (як і комунізм) - це добре, а в реальності (як і в комунізмі) - рішення приймають люди і ми знаємо до чого це призводить.
От сьогоднішні торги вам в приклад.
Тому краще (особливо у нас), щоб НБУ залишався незалежним і займався тарґетуванням інфляції. А вже коли ми відновимо або перезапустимо наші інституції отоді можна буде повернутись до цього питання.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1282
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1578 раз.
- Подякували: 1391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:42
Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 764 раз.
- Подякували: 3548 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:51
Искатель написав:
Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".
С помощью "папы" удалось успокоить Межбанк (26,31/26,33)?
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:59
Искатель написав:Яркий пример того, что большинство обычно не угадывает.
На межбанке инсайд пошел гулять уже в 12:00. Собственно, рост котировок - именно из-за этого.
На моменте 26,25/26,30.
Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))
Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11990
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 3151 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:01
GDV29 написав: Искатель написав:
Собственно, МБ 26,32/26,39.
Если сегодня "папа" не выйдет, это будет означать ... именно то, чего тут все ждали.
Если выйдет, значит "не на часі".
С помощью "папы" удалось успокоить Межбанк (26,31/26,33)?
Просто експортери не повірили в своє щастя і знову залили міжбанк дешевим долларом, який для них вже здався дорогим.
Або ваші котирування трохи відстають від реальності.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11990
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 3151 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28057
|11848497
|
|
|1214
|2973581
|
|
|7801
|10773072
|
Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
|