|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:08
somilitark написав:
Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна
Я сегодня очень занят, да еще и нахожу пару минут, чтобы сюда написать. А Вы так комментируете... Наверно, помолчу.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 764 раз.
- Подякували: 3548 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14
Искатель написав: somilitark написав:
Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна
Я сегодня очень занят, да еще и нахожу пару минут, чтобы сюда написать. А Вы так комментируете... Наверно, помолчу.
Ви сьогодні дійсно дуже зайняті, такі зайняті, що побили свій рекорд по кількості постів за день
І не треба робити з себе ображену дівчинку і спекулювати.
Всі все розуміють, не перший рік на гілці ДС)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11990
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 3151 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:25
Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1423
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:37
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:41
Мне уже самому смешно от того, сколько раз я филигранно угадывал локальное дно, покупал на нем... а через некоторое время оказывался в серьезном убытке.
А жить надо желать не до 100 лет, а до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие. Но все равно спасибо!
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Чет 21 жов, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1423
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:41
somilitark написав:
Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))
Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна
В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
-
SherLock
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 21.07.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:52
SherLock написав:
В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000"
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1282
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1578 раз.
- Подякували: 1391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:09
kluychkooleg написав:
до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.
Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)).
Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал.
Вы же не расстроились бы???
А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5129
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12
Realist написав: SherLock написав:
В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000"
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Думаете выдержат экспортеры, не зальют опять завтра рынок?
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:13
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021
дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021
Євро................................30,4836................30,4934...+0.03%
Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03%
После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.
В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.
После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать.
Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.
Этот день в истории:
2020 - 28.2737 (-10) -207
2019 - 24.9752 (-6) +123
2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 4698 раз.
- Подякували: 13953 раз.
-
- Профіль
-
34
19
28
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28057
|11848530
|
|
|1214
|2973593
|
|
|7801
|10773098
|
Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
|