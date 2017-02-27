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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8409841084118412>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14

  Искатель написав:
  somilitark написав:Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))
Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв :lol:
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна :!:

Я сегодня очень занят, да еще и нахожу пару минут, чтобы сюда написать. А Вы так комментируете... Наверно, помолчу.

Ви сьогодні дійсно дуже зайняті, такі зайняті, що побили свій рекорд по кількості постів за день :P
І не треба робити з себе ображену дівчинку і спекулювати.
Всі все розуміють, не перший рік на гілці ДС)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:25

Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:37

  kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .... прошу прощения, чуть не лопнул от смеха...... :mrgreen: Чтоб Вы жили как минимум до 100 лет ...))
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:41

  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .... прошу прощения, чуть не лопнул от смеха...... :mrgreen: Чтоб Вы жили как минимум до 100 лет ...))


Мне уже самому смешно от того, сколько раз я филигранно угадывал локальное дно, покупал на нем... а через некоторое время оказывался в серьезном убытке.
А жить надо желать не до 100 лет, а до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие. Но все равно спасибо!
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 21 жов, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Я казав що проти змін і гадав, що логічно ставку не чіпати)
Тому досить адекватно, що більшість овенів як завжди пролетіли поруч з касою))
Ви сьогодні такий веселий, радієте наче мала дитина, якому мама купила іграшкову ракету про яку малий дуже давно мріяв :lol:
Щодо курсу, може все таки дострибають до 26.50?
Розбудять ждунів які чекали дешевше?
Потім висажуємо нервових і знову вниз.
Це ніякий не розворот, це просто малесенькій відскок від чергового дна

В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:52

  SherLock написав:В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:

Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" :-)
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.

Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)).
Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. :mrgreen: Вы же не расстроились бы???
А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  SherLock написав:В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:

Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" :-)
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Думаете выдержат экспортеры, не зальют опять завтра рынок?
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:13

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021
дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021
Євро................................30,4836................30,4934...+0.03%
Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03%
После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.
В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.
После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать.
Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.

Этот день в истории:
2020 - 28.2737 (-10) -207
2019 - 24.9752 (-6) +123

2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:16

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.

Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)).
Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. :mrgreen: Вы же не расстроились бы???
А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были. :D


Так я же уже написал, что перестал переживать из-за этого. Деньги - тлен. Я понимаю, если бы их совсем не было. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.
kluychkooleg
 
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