Додано: Чет 21 жов, 2021 15:13

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021

дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021

Євро................................30,4836................30,4934...+0.03%

Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03%

После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.

В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.

Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.

После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки.

В мире доллар стабилизировался.

Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать.

Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.



Этот день в истории:

2020 - 28.2737 (-10) -207

2019 - 24.9752 (-6) +123



2018 - 28.1820 (+15)

2017 - 26.5389 (+3)