Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают. Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
SherLock написав:В точку! Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают. Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
Так всі тільки за. Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.
Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)). Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. Вы же не расстроились бы??? А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были.
SherLock написав:В точку! Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают. Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть".
Так всі тільки за. Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Думаете выдержат экспортеры, не зальют опять завтра рынок?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021 дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021 Євро................................30,4836................30,4934...+0.03% Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03% После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку. В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться. Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия. После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки. В мире доллар стабилизировался. Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия. Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать. Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.
Этот день в истории: 2020 - 28.2737 (-10) -207 2019 - 24.9752 (-6) +123
kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.
Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)). Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. Вы же не расстроились бы??? А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были.
Так я же уже написал, что перестал переживать из-за этого. Деньги - тлен. Я понимаю, если бы их совсем не было. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.
Realist написав:Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку
Ничего подобного я не говорю. Если использовать вашу логику, то получится, что временно отойдя от таргетирования инфляции с целью стимулирования занятости, ФРС подменил собой Министерство труда США, а заодно и все остальные социальные службы. Глупость ведь. Поддерживать упавший спрос - такая же задача национального банка, как и министерства финансов, министерства экономики и отраслевых регуляторов! Запереться в домике с вывеской "я от всех независимый, у меня цель по инфляции" большого ума не надо. И точно так же большого результата от такой политики ожидать не стоить.
Можно бесконечно заниматься демагогией о том, какие у нас неправильные чиновники, и им только дай спички в руки, но существует непреложный жизненный цикл экономического организма. Сначала ребенка усиленно кормят, чтобы он рос вверх, затем, когда вырос и начал замедляться метаболизм, начинают ограничивать в калориях, чтобы не рос вширь. Любые попытки поменять этапы местами обречены на провал!
Я знаю, откуда взялось инфляцонное таргетирование, со знаменами которого носится НБУ - "best practices". И это, действительно, лучшая практика для экономик, на которые мы смотрим снизу вверх. Только они уже развитые, а мы - еще нет. Это тот случай, когда рецепт на лекарство взяли, а инструкцию с показаниями для применения прочесть забыли.
Позвольте закончить одним из любимейших анекдотов в тему: Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. — Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят! — Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД. Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения. После конференции учёные вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного. — А что вы покажете контролёру? — У нас есть МЕТОД. В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам. Мораль: нельзя использовать математические методы, не понимая их