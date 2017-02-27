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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8405840684078408

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:52

  SherLock написав:В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:

Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" :-)
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.

Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)).
Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. :mrgreen: Вы же не расстроились бы???
А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  SherLock написав:В точку!
Как только НБУ оставил ставку прежней, впечатлительные массы немедленно возбудились и возжелали доллара. Зачем - они сами точно не знают.
Ставлю 100 к 1, что как только пена осядет, гривна опять укрепится. И вообще, есть высокая вероятность в этом году ещё увидеть 26.00. Скоро проверим. Как говорят в Одессе: "Будем посмотреть". :mrgreen:

Так всі тільки за.
Не виключено, що хтось сьогодні підтримав ажіотаж і відкупив "100" щоб з понеділка здати "1000" :-)
Але сходити до 26,5 вигідно всім. То чому б і не сходити?
Думаете выдержат экспортеры, не зальют опять завтра рынок?
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:13

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021
дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021
Євро................................30,4836................30,4934...+0.03%
Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03%
После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.
В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.
После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать.
Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.

Этот день в истории:
2020 - 28.2737 (-10) -207
2019 - 24.9752 (-6) +123

2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:16

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:до того момента, до которого от жизни еще получаешь удовольствие.

Вы его уже перестали получать только от того, что зелень идёт вниз)).
Я вам счас помогу. Вы же знаете, что он вернётся на 27+? Вот представьте,что все эти падения под 26.5 случились, пока вы лежали под ИВЛ-ом. Вы очнулись, курс уже вернулся к 27+ и вы не знаете, что он даже падал. :mrgreen: Вы же не расстроились бы???
А теперь вам двойная радость: под ИВЛ-м вы даже не были. :D


Так я же уже написал, что перестал переживать из-за этого. Деньги - тлен. Я понимаю, если бы их совсем не было. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:20

  kluychkooleg написав:.. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.

задекларируйте, заплатите налог и не расстраивайтесь! :D
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать.

У меня для ваших денег есть укромное место. Им там будет хорошо. )
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:31

Зафиксируем дневной график

После 15-30 котировки выросли еще на 2.5 копейки.
Закрыли сессию котировками 26.3450 - 26.3650.

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:54

  Realist написав:Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку


Ничего подобного я не говорю. Если использовать вашу логику, то получится, что временно отойдя от таргетирования инфляции с целью стимулирования занятости, ФРС подменил собой Министерство труда США, а заодно и все остальные социальные службы. Глупость ведь. Поддерживать упавший спрос - такая же задача национального банка, как и министерства финансов, министерства экономики и отраслевых регуляторов! Запереться в домике с вывеской "я от всех независимый, у меня цель по инфляции" большого ума не надо. И точно так же большого результата от такой политики ожидать не стоить.

Можно бесконечно заниматься демагогией о том, какие у нас неправильные чиновники, и им только дай спички в руки, но существует непреложный жизненный цикл экономического организма. Сначала ребенка усиленно кормят, чтобы он рос вверх, затем, когда вырос и начал замедляться метаболизм, начинают ограничивать в калориях, чтобы не рос вширь. Любые попытки поменять этапы местами обречены на провал!

Я знаю, откуда взялось инфляцонное таргетирование, со знаменами которого носится НБУ - "best practices". И это, действительно, лучшая практика для экономик, на которые мы смотрим снизу вверх. Только они уже развитые, а мы - еще нет. Это тот случай, когда рецепт на лекарство взяли, а инструкцию с показаниями для применения прочесть забыли.

Позвольте закончить одним из любимейших анекдотов в тему:

Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. ­Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!
— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.
После конференции учёные вновь ­встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.
— А что вы покажете контролёру?
— У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. ­Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
Мораль: нельзя использовать математические методы, не понимая их
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