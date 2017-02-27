Додано: Чет 21 жов, 2021 16:54

Realist написав: Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку Якщо конкретизувати, то ви кажете, що НБУ має виконувати функції мінфіну і вболівати за нашу економіку

Ничего подобного я не говорю. Если использовать вашу логику, то получится, что временно отойдя от таргетирования инфляции с целью стимулирования занятости, ФРС подменил собой Министерство труда США, а заодно и все остальные социальные службы. Глупость ведь. Поддерживать упавший спрос - такая же задача национального банка, как и министерства финансов, министерства экономики и отраслевых регуляторов! Запереться в домике с вывеской "я от всех независимый, у меня цель по инфляции" большого ума не надо. И точно так же большого результата от такой политики ожидать не стоить.Можно бесконечно заниматься демагогией о том, какие у нас неправильные чиновники, и им только дай спички в руки, но существует непреложный жизненный цикл экономического организма. Сначала ребенка усиленно кормят, чтобы он рос вверх, затем, когда вырос и начал замедляться метаболизм, начинают ограничивать в калориях, чтобы не рос вширь. Любые попытки поменять этапы местами обречены на провал!Я знаю, откуда взялось инфляцонное таргетирование, со знаменами которого носится НБУ - "best practices". И это, действительно, лучшая практика для экономик, на которые мы смотрим снизу вверх. Только они уже развитые, а мы - еще нет. Это тот случай, когда рецепт на лекарство взяли, а инструкцию с показаниями для применения прочесть забыли.Позвольте закончить одним из любимейших анекдотов в тему:Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. ­Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.После конференции учёные вновь ­встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.— А что вы покажете контролёру?— У нас есть МЕТОД.В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. ­Математик забирает билет и возвращается к коллегам.Мораль: нельзя использовать математические методы, не понимая их