zРадио Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации. В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу. Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.
А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал
Сибарит написав:zРадио Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации. В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу. Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.
А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал
С последним тяжело согласиться - вряд ли один единственный грешок перечеркивает все священнописание, в которое там верят
Что до размеров инфляции - да, ни гиперок, ни полное ее отсутствие на благо экономике не пойдут. Вчера Флай давал аналогию с температурой тела - должна быть оптимальной, не низкой и не высокой. Опыт прошлых лет показывает, что наиболее уверенные темпы роста реального ВВП у нас сопровождались среднегодовой инфляцией 10-12%. Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.
А насчет целеполагания в принципе - да, обязательно должна быть система разделения труда и ответственности, но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти, и следовать он должен из долгосрочной стратегии развития. Не так давно она была принята, до 2030-го, но подошел черед бюджетного процесса, и оказалось, что за цифры 2022-го из стратегии никто отвечать не готов...