Додано: Чет 21 жов, 2021 17:10

Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации.В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу.Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал