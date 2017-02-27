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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8406840784088409

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:10

zРадио
Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации.
В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу.
Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.

А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:22

  Сибарит написав:zРадио
Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации.
В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу.
Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.

А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал :)


С последним тяжело согласиться - вряд ли один единственный грешок перечеркивает все священнописание, в которое там верят :lol:

Что до размеров инфляции - да, ни гиперок, ни полное ее отсутствие на благо экономике не пойдут. Вчера Флай давал аналогию с температурой тела - должна быть оптимальной, не низкой и не высокой. Опыт прошлых лет показывает, что наиболее уверенные темпы роста реального ВВП у нас сопровождались среднегодовой инфляцией 10-12%. Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.

А насчет целеполагания в принципе - да, обязательно должна быть система разделения труда и ответственности, но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти, и следовать он должен из долгосрочной стратегии развития. Не так давно она была принята, до 2030-го, но подошел черед бюджетного процесса, и оказалось, что за цифры 2022-го из стратегии никто отвечать не готов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.

А я еще не имею и понятия, как его оценить?
  zРадио написав:но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти

А это станет замечательной темой для оффтопа выходного дня, если я не забуду :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:13

  sequence написав:
  kluychkooleg написав:.. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.

задекларируйте, заплатите налог и не расстраивайтесь! :D


Я и так не расстраиваюсь. Все нажито честным непосильным трудом. Куртка замшевая. Две.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:14

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать.

У меня для ваших денег есть укромное место. Им там будет хорошо. )


Я не люблю перекладывать свои проблемы на других. Зачем вам этот головняк?
kluychkooleg
 
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