zРадио Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации. В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу. Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.
А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал
Сибарит написав:zРадио Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации. В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу. Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.
А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал
С последним тяжело согласиться - вряд ли один единственный грешок перечеркивает все священнописание, в которое там верят
Что до размеров инфляции - да, ни гиперок, ни полное ее отсутствие на благо экономике не пойдут. Вчера Флай давал аналогию с температурой тела - должна быть оптимальной, не низкой и не высокой. Опыт прошлых лет показывает, что наиболее уверенные темпы роста реального ВВП у нас сопровождались среднегодовой инфляцией 10-12%. Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.
А насчет целеполагания в принципе - да, обязательно должна быть система разделения труда и ответственности, но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти, и следовать он должен из долгосрочной стратегии развития. Не так давно она была принята, до 2030-го, но подошел черед бюджетного процесса, и оказалось, что за цифры 2022-го из стратегии никто отвечать не готов...
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021 дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021 Євро................................30,4836................30,4934...+0.03% Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03% После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку. В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться. Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия. После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки. В мире доллар стабилизировался. Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия. Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать. Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.
Этот день в истории: 2020 - 28.2737 (-10) -207 2019 - 24.9752 (-6) +123
2018 - 28.1820 (+15) 2017 - 26.5389 (+3)
Вітаю, абсолютно погоджуюся. Ризикну припустити, що певні державні підприємства, які з тих чи інших причин продавали валюту, сьогодні цього не робили. Всі основні експортери зараз мають і реалізацію на внутрішньому ринку, тому грн у них є і крайньої необхідності продавати валюту саме зараз вони не мають. Могли також вирішити притримати до вигіднішого курсу...
orest написав:Вітаю, абсолютно погоджуюся. Ризикну припустити, що певні державні підприємства, які з тих чи інших причин продавали валюту, сьогодні цього не робили. Всі основні експортери зараз мають і реалізацію на внутрішньому ринку, тому грн у них є і крайньої необхідності продавати валюту саме зараз вони не мають. Могли також вирішити притримати до вигіднішого курсу...
Значить хай так буде. Вирішили! Йдемо вгору до 26,5 а тоді знову в теплі долини. Тепер би всіх поінформувати, щоб раптом не відхилились від плану .
А що. Імпорту - все одно. І так за все платить кінцевий споживач. А експорту та бюджету - копійка. Ну і нам з вами на фрукти дітям буде якщо продати по 26,5 те що сьогодні було куплено по 26,25-26,33.
Жартую звичайно. Але в кожному жарті є доля правди.