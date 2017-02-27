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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8407840884098410>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:10

zРадио
Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации.
В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу.
Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.

А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:22

  Сибарит написав:zРадио
Анекдот хорош, но заметьте, что в развитых экономиках обычно устанавливают цель достичь инфляции 2-3% и в большинстве случаев стремятся к этому показателю снизу. У нас цель повыше, и почти всегда стремимся к ней сверху. Такая разница во многом соответствует разнице в уровне развития. Учитывая склонность слабых экономик раскручивать инфляцию сверх меры, политика не выглядит совсем неразумной. Гиперок экономику не поднимет. Спорить можно о значении целевого уровня, но тут у нас слишком мало информации.
В задачах такого уровня не может быть одной единственной цели, как и абсолютных решений. Любое решение - это компромисс между очень многими целями, которые противоречат друг другу.
Независимость институтов нужна для того, чтобы ошибочно выбранная одним стратегия не стала фатальной.

А еще должен заметить, что Вы сейчас ругаете НБУ за то, что он делать только что перестал :)


С последним тяжело согласиться - вряд ли один единственный грешок перечеркивает все священнописание, в которое там верят :lol:

Что до размеров инфляции - да, ни гиперок, ни полное ее отсутствие на благо экономике не пойдут. Вчера Флай давал аналогию с температурой тела - должна быть оптимальной, не низкой и не высокой. Опыт прошлых лет показывает, что наиболее уверенные темпы роста реального ВВП у нас сопровождались среднегодовой инфляцией 10-12%. Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.

А насчет целеполагания в принципе - да, обязательно должна быть система разделения труда и ответственности, но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти, и следовать он должен из долгосрочной стратегии развития. Не так давно она была принята, до 2030-го, но подошел черед бюджетного процесса, и оказалось, что за цифры 2022-го из стратегии никто отвечать не готов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Кто придумал таргет 5%, и чем он обоснован, я понятия не имею.

А я еще не имею и понятия, как его оценить?
  zРадио написав:но набор верхнеуровневых KPI должен быть общим для всей экономической власти

А это станет замечательной темой для оффтопа выходного дня, если я не забуду :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:13

  sequence написав:
  kluychkooleg написав:.. А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать. Вот из-за чего расстроиться можно.

задекларируйте, заплатите налог и не расстраивайтесь! :D


Я и так не расстраиваюсь. Все нажито честным непосильным трудом. Куртка замшевая. Две.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:14

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:А тут из-за ковида обратная ситуация - их некуда девать.

У меня для ваших денег есть укромное место. Им там будет хорошо. )


Я не люблю перекладывать свои проблемы на других. Зачем вам этот головняк?
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:33

  flyman написав:
  alex10 написав:
  flyman написав:[
не правильно ви рахуєте,
тре брати дельти від США,
якщо в них інфляція буде 5%, а в нас 6,2%, то дельта по інфляції 1.2%

А тепер берем курс серендній у 2021, скажімо, ПА27 і множим на 1.012 маєм ПА27.32 середній курс у 2022.

Тобто курс заклали завищений (щоб зверстати бюджет побільше).

А якщо так:
На початок 2021 р. курс 27. За 2021 рік у нас інфляція 15%, в США - 5%. То- 27*(15%-10%)=29,70 курс на кінець 2021 р. :)

Може і так, але тоді множим 29.7 на 1.0012 і маєм на початок 2023 30.05

Але мова була про прогноз середнього курсу на 2022, а не на кінець 2021.

М ля , шо за муйня............, какие прогнозы, от кого, от пи.даболов???
Хто из здешних гую-гуру -хую в начале 2017 предсказывал курс продажи на чёрном рынкебакса в октябре 2021 па 26,40 ? :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:34

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.10.2021..........22.10.2021
дата розрахунку.............20.10.2021...........21.10.2021
Євро................................30,4836................30,4934...+0.03%
Долар США.....................26,2078................26,2016...-0.03%
После полудня гривна потеряла 2 копейки - почти все утреннее укрепление.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. НБУ почти сразу взял принял норму. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, но почти сразу же развернулись и приподнялись на полкопейки. После 11 начался очень плавный рост, до 12 выросли на копейку.
В мире доллар за ночь обновил минимум октября, а с утра пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.1850 - 26.2050, что на полкопейки выше открытия.
После 12 рост значительно ускорился, до обеда успели вырасти на 4 копейки. После обеда продолжили и к 15 выросли на 7 копеек. Взяв небольшую паузу, к 15-30 выросли еще на 2.5 копейки.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.3200 - 26.3400. За день выросли на 14 копеек относительно открытия и на 13 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Серьезный рост можно связать с сохранением учетной ставки, но для этого отсутствия события реакция выглядит слишком резкой. Можно также попытаться объяснить это продолжением реакции на длинные выходные: увидев небольшой рост, стали покупать те, кто ждал просадки курса из-за "лишней" валюты, накопившейся за длинные выходные. Возможно также, что есть какие-то фундаментальные факторы, которые нам пока не видны. Будем наблюдать.
Прибавка официального курса относительно справочного оказалась небольшой, что говорит о росте при умеренных объемах сделок. На официальном курсе сегодняшний рост отразится завтра из-за высокого старта.

Этот день в истории:
2020 - 28.2737 (-10) -207
2019 - 24.9752 (-6) +123

2018 - 28.1820 (+15)
2017 - 26.5389 (+3)

Вітаю, абсолютно погоджуюся. Ризикну припустити, що певні державні підприємства, які з тих чи інших причин продавали валюту, сьогодні цього не робили. Всі основні експортери зараз мають і реалізацію на внутрішньому ринку, тому грн у них є і крайньої необхідності продавати валюту саме зараз вони не мають. Могли також вирішити притримати до вигіднішого курсу...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50

  orest написав:Вітаю, абсолютно погоджуюся. Ризикну припустити, що певні державні підприємства, які з тих чи інших причин продавали валюту, сьогодні цього не робили. Всі основні експортери зараз мають і реалізацію на внутрішньому ринку, тому грн у них є і крайньої необхідності продавати валюту саме зараз вони не мають. Могли також вирішити притримати до вигіднішого курсу...

Значить хай так буде. Вирішили! Йдемо вгору до 26,5 а тоді знову в теплі долини.
Тепер би всіх поінформувати, щоб раптом не відхилились від плану :-).

А що. Імпорту - все одно. І так за все платить кінцевий споживач. А експорту та бюджету - копійка. Ну і нам з вами на фрукти дітям буде якщо продати по 26,5 те що сьогодні було куплено по 26,25-26,33.

Жартую звичайно. Але в кожному жарті є доля правди.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деяка тенденція...
Хоча за останній рік, прогнози звідси майже ніяк не корелювалися з реальністю.
Зображення
Також трохи інформації звідси по інфляції
Bloomberg
Востаннє редагувалось Delta7 в Чет 21 жов, 2021 20:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:19

НБУ

Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
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