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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:29
SILVER_UA написав:
Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Похоже, что нет. Испугался, что снова выкупать придется. Пишут, что просто продавцы вышли, когда курс подрос.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30
SILVER_UA написав:
Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
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Искатель
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:04
26.5 ( уже история )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:10
SP500 4580..............РТС 1970...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19
Искатель написав: SILVER_UA написав:
Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились.
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Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
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