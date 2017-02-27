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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8407840884098410

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:29

  SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?


Похоже, что нет. Испугался, что снова выкупать придется. Пишут, что просто продавцы вышли, когда курс подрос.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30

  SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?


Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо молчите? , подонки. :twisted:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:04

26.5 ( уже история )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:10

SP500 4580..............РТС 1970...

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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19

  Искатель написав:
  SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?


Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.


Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились.
kluychkooleg
 
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