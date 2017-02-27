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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30
SILVER_UA написав:
Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
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Искатель
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:04
26.5 ( уже история )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:10
SP500 4580..............РТС 1970...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19
Искатель написав: SILVER_UA написав:
Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились.
Вчера сон приснился - доллар на межбанке по 9 и все ждут, что скоро 8 будет.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:23
kluychkooleg написав:
Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:32
kluychkooleg написав: kluychkooleg написав:
Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.
Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда.
Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки
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somilitark
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