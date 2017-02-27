Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

22.10.2021...............26,3017

Гривна потеряла 10 копеек за счет вчерашней динамики.



МКГ*............7.3981............7.3615...........-0.5%



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки.

В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции.

Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия.



НБУ с 15-30 среды и за весь четверг купил 12.5 млн. Очевидно, вчера купил 5.

Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и прочей мелочи объемом до полумиллиарда.



В среду объем МБ вырос с 501.4 до 627.7 млн. Чистый спрос составил порядка 505 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Интересно, что во вторник и среду почти не было форвардных сделок.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.