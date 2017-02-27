SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?
Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились. Вчера сон приснился - доллар на межбанке по 9 и все ждут, что скоро 8 будет.
kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.
kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.
Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.
Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда. Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки. В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции. Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ с 15-30 среды и за весь четверг купил 12.5 млн. Очевидно, вчера купил 5. Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и прочей мелочи объемом до полумиллиарда.
В среду объем МБ вырос с 501.4 до 627.7 млн. Чистый спрос составил порядка 505 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Интересно, что во вторник и среду почти не было форвардных сделок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.