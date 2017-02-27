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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8408840984108411

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:02

  somilitark написав: Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда.
Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки :lol:

Я в сентябре поддался агитации паникеров (тогда курс начал отскакивать от локального дна в районе 26.5) и купил штуку по 26.71 с надеждой слить ближе к Новому году по 28.
Больше валюту покупать не буду. Крутить малые суммы бессмысленно, а долговременные сбережения мне не нужны.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:04

  sequence написав:
  zРадио написав:Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе
..

а тут еще карантин могут влупить с минуты на минуту

Для гривны это просто отличнейшие новости!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:25

  BIGor написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе
..

а тут еще карантин могут влупить с минуты на минуту

Для гривны это просто отличнейшие новости!

Так для торгівлі/біснесу - це дупа :roll: - хоча, "лежачий на підлозі - впасти не зможе!"© :lol: :mrgreen:
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