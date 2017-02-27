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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:02
somilitark написав:
Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда.
Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки
Я в сентябре поддался агитации паникеров (тогда курс начал отскакивать от локального дна в районе 26.5) и купил штуку по 26.71 с надеждой слить ближе к Новому году по 28.
Больше валюту покупать не буду. Крутить малые суммы бессмысленно, а долговременные сбережения мне не нужны.
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Starikan
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:04
sequence написав: zРадио написав:
Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе
..
а тут еще карантин могут влупить с минуты на минуту
Для гривны это просто отличнейшие новости!
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BIGor
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:25
BIGor написав:
Для гривны это просто отличнейшие новости
sequence написав: zРадио написав:
Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе
..
а тут еще карантин могут влупить с минуты на минуту
!
Так для торгівлі/біснесу - це дупа
- хоча, "лежачий на підлозі - впасти не зможе!"©
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