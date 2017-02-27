somilitark написав: Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда. Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки
Я в сентябре поддался агитации паникеров (тогда курс начал отскакивать от локального дна в районе 26.5) и купил штуку по 26.71 с надеждой слить ближе к Новому году по 28. Больше валюту покупать не буду. Крутить малые суммы бессмысленно, а долговременные сбережения мне не нужны.
Саме час купляти товари безпосередньо за кордоном, якщо є можливість придбання та доставки. Навіть такі, аналоги яких виробляються у нас. Все одно виходить набагато дешевше.
Ну справді, бізнесу - це дупа. Але кого це цікавить ?
Импортеры вам сейчас возразят, что они тоже - бизнес. Отчасти это правда. Импорт технологий, инвестиционных товаров и продуктов/сырья, которые мы сами не можем производить - благо. А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу
zРадио написав:.. А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу
ну, что же поделаешь. Товар с абсолютно одинаковыми потребительскими свойствами и дизайном, при одинаковой цене, но с маркировкой "сделано в ЕС" продается лучше. Хреновые мы патриоты в массе, надо сказать. Все начиналось с жвачек и джинс за зарплату инженера )))
zРадио написав:.. А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу
ну, что же поделаешь. Товар с абсолютно одинаковыми потребительскими свойствами и дизайном, при одинаковой цене, но с маркировкой "сделано в ЕС" продается лучше. Хреновые мы патриоты в массе, надо сказать. Все начиналось с жвачек и джинс за зарплату инженера )))
Одинаковая цена при одинаковых потребительских свойствах - это еще полбеды. Но по пресловутым польским сырам уже имеем диспропорцию порядка "более высокие потребительские свойства при более низкой цене". Аццкая смесь...
Тем временем, промпроизводство в сентябре уже снова в отрицательной зоне г/г - 99,3% от уровня сентября 2020-го и 93,1% от уровня сентября 2019-го.
За 9 месяцев года ИПП составляет 101,4% от уровня 2020-го и 95,1% от уровня 2019-го
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................22.10.2021..........23.10.2021 дата розрахунку...............21.10.2021...........22.10.2021 Євро..................................30,4934................30,5774...+0.28% Долар США.......................26,2016................26,2918...+0.34% После полудня гривна отыграла 1 копейку.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки. В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции. Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия. После 12 опустились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Перед обедом опустились еще на копейку и уперлись в барьер, заботливо подставленный регулятором. Больше движений не было. Этот выход НБУ на уровне выше того, который предшествовал вчерашнему росту, можно считать косвенным подтверждением того, что вчерашний всплеск был отголоском длинных выходных. Нового роста НБУ, похоже, в ближайшее время не ждет. Избыток валюты на рынке таков, что вчерашний рост не вызвал цепную реакцию на пару дней, которую можно было бы ожидать на более сбалансированном рынке. В мире доллар демонстрирует стремление к стабильности. Официальный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000. За день опустились на 5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Близость официального курса к котировкам второй половины дня говорит о том, что активная торговля сегодня продолжалась долго, что не очень характерно для пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 28.2650 (-1) -197 2019 - 24.8446 (-13) +145
2018 - 28.0804 (-10) 2017 - 26.5389 (+3)
zРадио написав:А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу
Попытка решать наверху, что можно импортировать, а что - нет, станет выстрелом в голову.
zРадио написав:.. Одинаковая цена при одинаковых потребительских свойствах - это еще полбеды. Но по пресловутым польским сырам уже имеем диспропорцию порядка "более высокие потребительские свойства при более низкой цене". Аццкая смесь... ..
к счастью, пока это скорее исключения из правил. Проблема тут даже не в дешевом польском сыре, а в том, что наши сыры ценой до 200 грн несъедобные и невкусные. Боюсь, что даже девальвация тут сильно не поможет - нет коров, нет сырья, есть импортное пальмовое. Это цена отказа от ввозных пошлин и защиты своего рынка. Антимонопольный вообще сквозь пальцы смотрит на товары с маркировкой в инвойсе EUR1. Че-та грустно.