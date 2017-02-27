Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:09

zРадио написав: А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу А вот потребительских товаров, имеющих прямые украинские субституты - выстрел экономике в ногу

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................22.10.2021..........23.10.2021дата розрахунку...............21.10.2021...........22.10.2021Євро..................................30,4934................30,5774...+0.28%Долар США.......................26,2016...................+0.34%После полудня гривна отыграла 1 копейку.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки.В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции.Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия.После 12 опустились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Перед обедом опустились еще на копейку и уперлись в барьер, заботливо подставленный регулятором. Больше движений не было. Этот выход НБУ на уровне выше того, который предшествовал вчерашнему росту, можно считать косвенным подтверждением того, что вчерашний всплеск был отголоском длинных выходных. Нового роста НБУ, похоже, в ближайшее время не ждет. Избыток валюты на рынке таков, что вчерашний рост не вызвал цепную реакцию на пару дней, которую можно было бы ожидать на более сбалансированном рынке.В мире доллар демонстрирует стремление к стабильности.Официальный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000. За день опустились на 5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Близость официального курса к котировкам второй половины дня говорит о том, что активная торговля сегодня продолжалась долго, что не очень характерно для пятницы.Этот день в истории:2020 - 28.2650 (-1) -1972019 - 24.8446 (-13) +1452018 - 28.0804 (-10)2017 - 26.5389 (+3)Попытка решать наверху, что можно импортировать, а что - нет, станет выстрелом в голову.