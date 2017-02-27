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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8409841084118412

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:26

  sani_2012 написав:Я просто восхищаюсь как нбу взул рогатых ( на ровном месте ); просто шедевр ...


Все эти "взутия" оплатит каждый пересичный из своего кармана, вплоть до каждого пенни. И Вы тоже. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:33

  Цитрин написав:Все эти "взутия" оплатит каждый пересичный из своего кармана, вплоть до каждого пенни/копейки. И Вы тоже.

Идеала не существует ; нет предела совершенству ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:38

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Одинаковая цена при одинаковых потребительских свойствах - это еще полбеды. Но по пресловутым польским сырам уже имеем диспропорцию порядка "более высокие потребительские свойства при более низкой цене". Аццкая смесь...
..

к счастью, пока это скорее исключения из правил. Проблема тут даже не в дешевом польском сыре, а в том, что наши сыры ценой до 200 грн несъедобные и невкусные. Боюсь, что даже девальвация тут сильно не поможет - нет коров, нет сырья, есть импортное пальмовое.
Это цена отказа от ввозных пошлин и защиты своего рынка. Антимонопольный вообще сквозь пальцы смотрит на товары с маркировкой в инвойсе EUR1. Че-та грустно.

Разве одни только сыры? Импортная рыба становится дешевле дорожающего мяса, происходит переход с олии на оливковое масло, на полках появляется массово европейская кондитерка, всякие хрустящие палочки, импортное пиво уже начинает конкурировать в местным, которое моча. Доступнее становятся европейские вина.

Вообще не вижу смысла в отечественной фармакологии и продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:52

Крепкая гривня, это последний барьер который отделяет страну от глобального энергетического кризиса, пока условно за гривну можно импортировать м3, ккал, л, тн и т.д мы живем в рамках существующей цивилизации. Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.
viy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:59

  Zebra написав:..
Вообще не вижу смысла в отечественной ...продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга.

не горячитесь. Вопрос продовольственной безопасности важнее даже энергетической. Нет желания правительства решать это на любом уровне - будь то заградительные пошлины или стимулирования внутреннего производства и переработки.
Если и вводить уголовную ответственность, то для тех мудрецов, что "докэрувалысь". Если фармация - это очень дорого, технологично и защищено всякими патентами, то еду сам Бог велел самим делать. Даже не призывая в помощь Зрадио, знаю, что поголовье скота и прочей животины уменьшилось с 1990го минимум раз в 10. Откуда молоко, производные, говядина? То же самое прочее мясо. Яйца, вон, уже с Беларуси импортируем.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03

  viy написав:Крепкая гривня, это последний барьер который отделяет страну от глобального энергетического кризиса, пока условно за гривну можно импортировать м3, ккал, л, тн и т.д мы живем в рамках существующей цивилизации. Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.

Товар не может стоить дороже чем люди готовы его купить, если гривна рухнет местный газ сразу уйдет на экспорт, за 5 копеек продавать его точно не будут, заодно кто то заработает очередной миллиард, а котельни массово перейдут на другое топливо. Когда то давно все автолюбители массового переходили с бензина на LPG. Даже очередь к газовщикам была Полагаю автолюбителям дорога одна - на электротягу, а котельням на африканский уголь, солому, пилеты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виходить, що простіше і дешевше привозити ту, чи іншу продукцію з-за кордону, ніж у нас поставити їхню техніку і вирощувати/виготовляти таке ж?
Тоді це приведе до зменшення робочих місць.
А це - не є добрим🤔
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