Все эти "взутия" оплатит каждый пересичный из своего кармана, вплоть до каждого пенни. И Вы тоже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:26
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:33
Идеала не существует ; нет предела совершенству ...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:38
Разве одни только сыры? Импортная рыба становится дешевле дорожающего мяса, происходит переход с олии на оливковое масло, на полках появляется массово европейская кондитерка, всякие хрустящие палочки, импортное пиво уже начинает конкурировать в местным, которое моча. Доступнее становятся европейские вина.
Вообще не вижу смысла в отечественной фармакологии и продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:52
Крепкая гривня, это последний барьер который отделяет страну от глобального энергетического кризиса, пока условно за гривну можно импортировать м3, ккал, л, тн и т.д мы живем в рамках существующей цивилизации. Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:59
не горячитесь. Вопрос продовольственной безопасности важнее даже энергетической. Нет желания правительства решать это на любом уровне - будь то заградительные пошлины или стимулирования внутреннего производства и переработки.
Если и вводить уголовную ответственность, то для тех мудрецов, что "докэрувалысь". Если фармация - это очень дорого, технологично и защищено всякими патентами, то еду сам Бог велел самим делать. Даже не призывая в помощь Зрадио, знаю, что поголовье скота и прочей животины уменьшилось с 1990го минимум раз в 10. Откуда молоко, производные, говядина? То же самое прочее мясо. Яйца, вон, уже с Беларуси импортируем.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03
Товар не может стоить дороже чем люди готовы его купить, если гривна рухнет местный газ сразу уйдет на экспорт, за 5 копеек продавать его точно не будут, заодно кто то заработает очередной миллиард, а котельни массово перейдут на другое топливо. Когда то давно все автолюбители массового переходили с бензина на LPG. Даже очередь к газовщикам была Полагаю автолюбителям дорога одна - на электротягу, а котельням на африканский уголь, солому, пилеты.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Виходить, що простіше і дешевше привозити ту, чи іншу продукцію з-за кордону, ніж у нас поставити їхню техніку і вирощувати/виготовляти таке ж?
Тоді це приведе до зменшення робочих місць.
А це - не є добрим🤔
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:13
Зафиксируем дневной график
После 15-30 движений также не было. НБУ стоял до последнего.
ЗЫ Т.к. завтра рабочая суббота, результаты интервенций НБУ пока не оглашает, хотя рабочесть МБ под вопросом.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 22 жов, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:13
Мы - не Саудовская Аравия, и не экспортируем сырье в таких объемах, чтобы импортировать все остальное. Для модели, которую ты предлагаешь, необходимо, чтобы в стране еще миллионов на 10 стало меньше ртов, они уехали за границу зарабатывать там и пересылать сюда. Ну очень эффективная модель управления... В духе ранних коммунистов
Осенью 2008-го гривна рухнула не на потере доверия. Напротив, именно волатильность курса подорвала доверие, формировавшееся долгие годы (вспомните мотивацию валютных заемщиков - они были уверены, что без проблем смогут продолжать расплачиваться по долгам со своих гривневых зарплат). А сама девальвация была обусловлена фундаментальными экономическими предпосылками
Статистическое моделирование подсказывает, что зима будет теплой Но тут, конечно, без гарантий...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 жов, 2021 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:17
тебе во Львове сам Бох велел метр границы своей иметь,а ты на форумах всё строчишь.Б1дний 1 дурний
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