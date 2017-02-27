Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:13

Zebra написав: Разве одни только сыры? Импортная рыба становится дешевле дорожающего мяса, происходит переход с олии на оливковое масло, на полках появляется массово европейская кондитерка, всякие хрустящие палочки, импортное пиво уже начинает конкурировать в местным, которое моча. Доступнее становятся европейские вина.



Вообще не вижу смысла в отечественной фармакологии и продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга. Разве одни только сыры? Импортная рыба становится дешевле дорожающего мяса, происходит переход с олии на оливковое масло, на полках появляется массово европейская кондитерка, всякие хрустящие палочки, импортное пиво уже начинает конкурировать в местным, которое моча. Доступнее становятся европейские вина.Вообще не вижу смысла в отечественной фармакологии и продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга.

viy написав: Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой

viy написав: Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.

Мы - не Саудовская Аравия, и не экспортируем сырье в таких объемах, чтобы импортировать все остальное. Для модели, которую ты предлагаешь, необходимо, чтобы в стране еще миллионов на 10 стало меньше ртов, они уехали за границу зарабатывать там и пересылать сюда. Ну очень эффективная модель управления... В духе ранних коммунистовОсенью 2008-го гривна рухнула не на потере доверия. Напротив, именно волатильность курса подорвала доверие, формировавшееся долгие годы (вспомните мотивацию валютных заемщиков - они были уверены, что без проблем смогут продолжать расплачиваться по долгам со своих гривневых зарплат). А сама девальвация была обусловлена фундаментальными экономическими предпосылкамиСтатистическое моделирование подсказывает, что зима будет теплойНо тут, конечно, без гарантий...