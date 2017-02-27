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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8410841184128413

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:02

  vitaliian написав:
  viy написав:Крепкая гривня, это последний барьер который отделяет страну от глобального энергетического кризиса, пока условно за гривну можно импортировать м3, ккал, л, тн и т.д мы живем в рамках существующей цивилизации. Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.

Товар не может стоить дороже чем люди готовы его купить, если гривна рухнет местный газ сразу уйдет на экспорт, за 5 копеек продавать его точно не будут, заодно кто то заработает очередной миллиард, а котельни массово перейдут на другое топливо. Когда то давно все автолюбители массового переходили с бензина на LPG. Даже очередь к газовщикам была Полагаю автолюбителям дорога одна - на электротягу, а котельням на африканский уголь, солому, пилеты.

Правильно пишете но если наши люди не готовы его купить дороже, а европейские готовы, то он уедет в Европу.
Насчет массово перейдут на другое топливо - докладываю уже массово перешли, так перешли что свободных объёмов этого топлива практически не осталось. Последние три недели цены на него повторяют кривую голландских фьючерсов на газ месячной давности. За всю историю независимости ни разу так не подчищали остатки всего что горит. Это конечно большой плюс для энергоэффективности, но относительно "свободные" объёмы остались только за границей. Поэтому крепкая гривня - это основной фактор энергобезопасности.
Ну и отдельная тема цена на газ, если рыночный товар ценою в 55 грн заставляют продавать по 7 грн то это прямая дорога в "венесуэлу".
viy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газовый котел не включал еще в этом сезоне. Хоть и газ и дешевый относительно мировых цен, но решил протестировать отопление кондиционерами - очень дешево получается за счет КПД ~ 250%
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:47

viy прямая дорога в Венесуэлу 1. Коррупция 2. Сырьевой экспорт импорт товаров с высокой добавленной стоимостью 3.Популизм 4.Дотации 5.6.....20. цена на газ.

Всё равно там будем. Днём раньше или днём позже.
vitaliian
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