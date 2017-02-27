viy написав:Крепкая гривня, это последний барьер который отделяет страну от глобального энергетического кризиса, пока условно за гривну можно импортировать м3, ккал, л, тн и т.д мы живем в рамках существующей цивилизации. Если гривня потеряет доверие и рухнет, мы увидим зомбоапокалипсис уже этой зимой. Я очень надеюсь что этого не случится и теплая погода которая сегодня за окном, будет спасать нас всю зиму.
Товар не может стоить дороже чем люди готовы его купить, если гривна рухнет местный газ сразу уйдет на экспорт, за 5 копеек продавать его точно не будут, заодно кто то заработает очередной миллиард, а котельни массово перейдут на другое топливо. Когда то давно все автолюбители массового переходили с бензина на LPG. Даже очередь к газовщикам была Полагаю автолюбителям дорога одна - на электротягу, а котельням на африканский уголь, солому, пилеты.
Правильно пишете но если наши люди не готовы его купить дороже, а европейские готовы, то он уедет в Европу. Насчет массово перейдут на другое топливо - докладываю уже массово перешли, так перешли что свободных объёмов этого топлива практически не осталось. Последние три недели цены на него повторяют кривую голландских фьючерсов на газ месячной давности. За всю историю независимости ни разу так не подчищали остатки всего что горит. Это конечно большой плюс для энергоэффективности, но относительно "свободные" объёмы остались только за границей. Поэтому крепкая гривня - это основной фактор энергобезопасности. Ну и отдельная тема цена на газ, если рыночный товар ценою в 55 грн заставляют продавать по 7 грн то это прямая дорога в "венесуэлу".
Zebra написав:Разве одни только сыры? Импортная рыба становится дешевле дорожающего мяса, происходит переход с олии на оливковое масло, на полках появляется массово европейская кондитерка, всякие хрустящие палочки, импортное пиво уже начинает конкурировать в местным, которое моча. Доступнее становятся европейские вина.
Вообще не вижу смысла в отечественной фармакологии и продуктах питания - считаю, что должны эти отрасли быть запрещены и введена уголовная ответственность за их производство и сбыт, сплошной глутамат натрия и пальмовая бодяга.
Мы - не Саудовская Аравия, и не экспортируем сырье в таких объемах, чтобы импортировать все остальное. Для модели, которую ты предлагаешь, необходимо, чтобы в стране еще миллионов на 10 стало меньше ртов, они уехали за границу зарабатывать там и пересылать сюда. Ну очень эффективная модель управления... В духе ранних коммунистов
При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность. Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.
А може зараз пересічні стали бідніше через те, що всі їхні гроші йдуть на "боротьбу з ковідом"?
Успіх написав:Уточнив я у знайомої про ті дорогі уколи(про які тут писав раніше)
Знайома сказала, що "лікарняні" ліки не допомагали, то вони купили(не сказала де саме) 2 уколи по 49К, а потім ще 2 - разом, майже, 200К"
Так, ви були праві, що лікарня не зобов'язанна давати якісь "позапланові" ліки безкоштовно...
Але з того, все одно випливає "масонський бізнес")) - від дешевих масок до дорогих уколів - ото собі "певне коло масонів" грошей нагорнуло і ще продовжує горнути!!!💵💵💵💵💵💵💰 А як потічок грошви сповільнюється/зменшується, то знову "підкидають" дельту, потім дельту-2, потім шмельту... - так можна всі країни/бюджети дояти і дояти!
Zebra написав:При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность. Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.
качество многих продуктов было выше.. но их не было в общем доступе...в продмагах сельской местности была вообще беда , а в Универсамах нужно было урвать или выстоять в км очереди ..ну или по знакомству..
vitaliian написав:viy прямая дорога в Венесуэлу 1. Коррупция 2. Сырьевой экспорт импорт товаров с высокой добавленной стоимостью 3.Популизм 4.Дотации 5.6.....20. цена на газ.
Всё равно там будем. Днём раньше или днём позже.
Если дотаций не будет, то люмпены, вильнолюды, снесут власть гораздо быстрее. И наш северный сосед снова пришлет зеленых человечков. Ментально наш народ не готов к рыночным отношениям. Народ уверен, что государство должно решить все их проблемы и бесплатно.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 22 жов, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Виходить, що простіше і дешевше привозити ту, чи іншу продукцію з-за кордону, ніж у нас поставити їхню техніку і вирощувати/виготовляти таке ж? Тоді це приведе до зменшення робочих місць. А це - не є добрим🤔
Зменшення робочих місць викликає іміграцію (люди які поїхали починають робити валютні перекази в неньку - приплив валюти з закордону) та зменшення тиску на гривню (зменшення імпорту - люди які поїхали - перестають тут купляти імпорт).