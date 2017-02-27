Zebra написав: При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность. Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.
Zebra написав:При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность. Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.
Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.
А о ранних коммунистах я упомянул, намекая на то, что сегодня нет места управленческим решениям, запрещающим предпринимательскую деятельность. Кстати, большевики, наоборот, горы сворачивали, чтобы снизить импортозависимость, а ты предлагаешь сдать все чужим производителям, не сопротивляясь. Не будет с кем конкурировать, и европейцы повезут сюда химический суррогат
BIGor написав:Зменшення робочих місць викликає іміграцію (люди які поїхали починають робити валютні перекази в неньку - приплив валюти з закордону) та зменшення тиску на гривню (зменшення імпорту - люди які поїхали - перестають тут купляти імпорт).
Zebra написав:При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность. Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.
Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.
Согласен, пока еще технологии не достигли того уровня, чтоб с помощью химии овно перерабатывать обратно в колбасу, но все у наших производителей впереди.
Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.
Лет 26 тому назад мне пощасливилось попробовать обычную копченую колбасу из Голландии. Так вот, по сегодняшний день, отечественный производитель ни на йоту не приблизился к этому качеству