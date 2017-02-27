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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8411841284138414

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:20

Какая себестоимость добычи газа в Украине ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:24

При комуняках хлеб был дешевле зерна ( как так ? , смешно но это было забвение и оно длилось долго ) ; 70 вроде ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:24

  Zebra написав:
При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность.
Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.

Госпидя, какая дичь

Ты не жил при коммунистах, поэтому не трынди
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:40

  Zebra написав:При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность.
Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.


Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.

А о ранних коммунистах я упомянул, намекая на то, что сегодня нет места управленческим решениям, запрещающим предпринимательскую деятельность. Кстати, большевики, наоборот, горы сворачивали, чтобы снизить импортозависимость, а ты предлагаешь сдать все чужим производителям, не сопротивляясь. Не будет с кем конкурировать, и европейцы повезут сюда химический суррогат
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:44

  sani_2012 написав:При комуняках хлеб был дешевле зерна ( как так ? , смешно но это было забвение и оно длилось долго ) ; 70 вроде ...

*Відправлено з Чату


тот хлеб не всегда можно было хлебом назвать (особенно в 60-е)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:большевики, наоборот, горы сворачивали,
не горы, а головы людям сворачивали
за 70 лет каждые 10 лет голод с миллионами смертей (и про Ленинград не забудьте
https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w&t=1s)

если забыли (или не знали как оно было), то посмотрите
сюда (хотя автор очень осторожен в суждениях)
https://www.youtube.com/watch?v=nns3hy3xHko
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:03

  prodigy написав:
  zРадио написав:большевики, наоборот, горы сворачивали,
не горы, а головы людям сворачивали
за 70 лет каждые 10 лет голод с миллионами смертей (и про Ленинград не забудьте
https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w&t=1s)

если забыли (или не знали как оно было), то посмотрите
сюда (хотя автор очень осторожен в суждениях)
https://www.youtube.com/watch?v=nns3hy3xHko


Разрешите не буду. Историю я знаю (в том числе фрагменты, которые вы подчеркнули), оффтопные холивары не поощряю, оправдывать большевиков не собираюсь, в каком контексте о них вспомнил - пояснил
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:как называются уколы?

Я не запитував, але в гуглі знайшов ось таке https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939
Від 1400 до 2800 дол.
  BIGor написав:Зменшення робочих місць викликає іміграцію (люди які поїхали починають робити валютні перекази в неньку - приплив валюти з закордону) та зменшення тиску на гривню (зменшення імпорту - люди які поїхали - перестають тут купляти імпорт).

Так, чим раз, тим більше людей буде туди їхати "з кінцями"/там залишатись/перетягувати сім"ю.
Але звичайно, це зможуть зробити не тільки лиш всі©
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:17

  zРадио написав:
  Zebra написав:При коммунистах продукты были продуктами, а не химическим суррогатом. За нарушение ГОСТов была предусмотрена уголовная ответственность.
Если ничего не изменится, то еще -10 млн населения вполне прижизненная перспектива - геноцид и стерилизация местного населения.


Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.


Согласен, пока еще технологии не достигли того уровня, чтоб с помощью химии овно перерабатывать обратно в колбасу, но все у наших производителей впереди.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:29

Zebra
Я совсем не об этом. Хотя трудно не прореагировать на то, что ты пишешь. Украинские производители работают с теми же нормами, что и иностранные. Просто в силу низкой капиталоемкости, обусловленной высокой стоимостью кредита, наши могут отставать по технологиям.
Лет 26 тому назад мне пощасливилось попробовать обычную копченую колбасу из Голландии. Так вот, по сегодняшний день, отечественный производитель ни на йоту не приблизился к этому качеству :(
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