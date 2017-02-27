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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:26
Турецкая лира - ракета.
-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.
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Zebra
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Додано: Суб 23 жов, 2021 01:31
Zebra написав:
Турецкая лира - ракета.
-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.
]
если верить поклонникам слабой гривны, турецкая экономика вот вот станет первой в мире. Уже вижу очередь за дешевым турецким текстилем.
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