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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8410841184128413

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:31

  Zebra написав:Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

]
если верить поклонникам слабой гривны, турецкая экономика вот вот станет первой в мире. Уже вижу очередь за дешевым турецким текстилем.
vitaliian
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