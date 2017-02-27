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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8410841184128413

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 01:31

  Zebra написав:Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

]
если верить поклонникам слабой гривны, турецкая экономика вот вот станет первой в мире. Уже вижу очередь за дешевым турецким текстилем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 04:44

  Zebra написав:Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

А от і наслідки ковіду для рекреаційного бізнесу - одного зі стовпів турецької економіки. Помішалися на тому ковіді, чинуші ненаситні.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 06:51

  Mirax написав:
  Zebra написав:Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

А от і наслідки ковіду для рекреаційного бізнесу - одного зі стовпів турецької економіки. Помішалися на тому ковіді, чинуші ненаситні.

при чому тут чинуші?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 06:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як 100 доларові купюри 2006 року випуску поміняти на купюри нового зразка?
Немала сума.
І чи правда, що в азіях - європах навіть долари нового зразка (з чорнильнецею)2009 року випуску не беруть для обміну?

І коли кінцем кінців буде помітна девальвація гривні. Давно не було. А вже мене до неї привчили. Вже виробився рефлекс: не тримати багато грошей у гривні, бо гривня за одну ніч знеціниться. Правда, і від євро відучили. Бо це не слабо з кроскурсу 1,56 до 1,08 упасти і піднятися за 10 років до 1,16.
Любов до євро відбили в мне назавжди. А як тоді розпиналися апологети євро (до 2011 року, казали: долари тільки 80 річні непродвинуті бабусі полюбляють. А прогресивна молодь полюбляє купувати євро, бо це наше ффсё, і Америці гаплик з її доляром. До 2011 року був страшений хайп на євро. А це була бульбашка.
Я розумію, що фіатні гроші це не вихід. А що вихід, щоб зберегти зароблене? Тут кажуть: бетон, золото, срібло. А що з акціями, ОВДП ,облігаціями, у тому числі облігаціями казначейства США?
Про бетон: а його не мало рознесло вибухами газу в квартирах неадекватних мешканців. А скільки будинків розвалилися від плавунів? І розкажіть про "цінність" бетону біженцям з Донеччини і Луганщіни.
Ну що, "академіки" і "професори", увішані медалями цього форуму, притихли ? Або ви мене забанили у себе? А чим ви від мене розумніші і кращі, що так зверхньо до мене ставитися?
Yuri_61
 
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