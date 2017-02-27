Додано: Суб 23 жов, 2021 06:53

Як 100 доларові купюри 2006 року випуску поміняти на купюри нового зразка?

Немала сума.

І чи правда, що в азіях - європах навіть долари нового зразка (з чорнильнецею)2009 року випуску не беруть для обміну?



І коли кінцем кінців буде помітна девальвація гривні. Давно не було. А вже мене до неї привчили. Вже виробився рефлекс: не тримати багато грошей у гривні, бо гривня за одну ніч знеціниться. Правда, і від євро відучили. Бо це не слабо з кроскурсу 1,56 до 1,08 упасти і піднятися за 10 років до 1,16.

Любов до євро відбили в мне назавжди. А як тоді розпиналися апологети євро (до 2011 року, казали: долари тільки 80 річні непродвинуті бабусі полюбляють. А прогресивна молодь полюбляє купувати євро, бо це наше ффсё, і Америці гаплик з її доляром. До 2011 року був страшений хайп на євро. А це була бульбашка.

Я розумію, що фіатні гроші це не вихід. А що вихід, щоб зберегти зароблене? Тут кажуть: бетон, золото, срібло. А що з акціями, ОВДП ,облігаціями, у тому числі облігаціями казначейства США?

Про бетон: а його не мало рознесло вибухами газу в квартирах неадекватних мешканців. А скільки будинків розвалилися від плавунів? І розкажіть про "цінність" бетону біженцям з Донеччини і Луганщіни.

Ну що, "академіки" і "професори", увішані медалями цього форуму, притихли ? Або ви мене забанили у себе? А чим ви від мене розумніші і кращі, що так зверхньо до мене ставитися?

А тепер мої думки, пане "професори":

Знаєте, чому до нас ніхто х інвестиціями не йде? Чому у нас не Гонконг? Бо знають, що навіть бандити в Африці і в Азії більш людяні, чемні і ввічливі, чим наші "сильні світу цього". Бо оберуть заїзжих інвесторів до нитки і щей дадуть дупняка для прискорення за новими інвестиціями.