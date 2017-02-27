Турецкая лира - ракета.
-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Турецкая лира - ракета.
-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.
Додано: Суб 23 жов, 2021 01:31
Додано: Суб 23 жов, 2021 04:44
Додано: Суб 23 жов, 2021 06:51
Додано: Суб 23 жов, 2021 06:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як 100 доларові купюри 2006 року випуску поміняти на купюри нового зразка?
Немала сума.
І чи правда, що в азіях - європах навіть долари нового зразка (з чорнильнецею)2009 року випуску не беруть для обміну?
І коли кінцем кінців буде помітна девальвація гривні. Давно не було. А вже мене до неї привчили. Вже виробився рефлекс: не тримати багато грошей у гривні, бо гривня за одну ніч знеціниться. Правда, і від євро відучили. Бо це не слабо з кроскурсу 1,56 до 1,08 упасти і піднятися за 10 років до 1,16.
Любов до євро відбили в мне назавжди. А як тоді розпиналися апологети євро (до 2011 року, казали: долари тільки 80 річні непродвинуті бабусі полюбляють. А прогресивна молодь полюбляє купувати євро, бо це наше ффсё, і Америці гаплик з її доляром. До 2011 року був страшений хайп на євро. А це була бульбашка.
Я розумію, що фіатні гроші це не вихід. А що вихід, щоб зберегти зароблене? Тут кажуть: бетон, золото, срібло. А що з акціями, ОВДП ,облігаціями, у тому числі облігаціями казначейства США?
Про бетон: а його не мало рознесло вибухами газу в квартирах неадекватних мешканців. А скільки будинків розвалилися від плавунів? І розкажіть про "цінність" бетону біженцям з Донеччини і Луганщіни.
Ну що, "академіки" і "професори", увішані медалями цього форуму, притихли ? Або ви мене забанили у себе? А чим ви від мене розумніші і кращі, що так зверхньо до мене ставитися?
А тепер мої думки, пане "професори":
Знаєте, чому до нас ніхто х інвестиціями не йде? Чому у нас не Гонконг? Бо знають, що навіть бандити в Африці і в Азії більш людяні, чемні і ввічливі, чим наші "сильні світу цього". Бо оберуть заїзжих інвесторів до нитки і щей дадуть дупняка для прискорення за новими інвестиціями.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 жов, 2021 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 жов, 2021 07:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня день условно рабочий, ничего интересного в такие дни обычно не происходит. Отслеживать ход торгов я сегодня не буду. Вечером гляну и, может быть чего-нибудь напишу.
А субботний оффтоп начну уже сейчас.
Я понимаю, что термин Вы, скорее всего, использовали для красоты, но не могу не позанудствовать
Я очень сомневаюсь, что при обсуждении власти вообще приемлем термин KPI. Попытки численно оценить результаты деятельности неизбежны при управлении большим штатом, но они хороши для оценки деятельности землекопа, да и то с некоторой натяжкой. По мере усложнения задач у этой системы проявляется все больше и больше недостатков, поскольку появляется соблазн стремиться к достижению формального результата, а не истинной эффективности, разрыв между которыми увеличивается. На уровне государственного управления это принято называть популизмом. Да и некому установить параметры KPI для самого высокого уровня. А если попытаться в них учесть все множество постоянно меняющихся условий, это вообще караул.
В этом свете становится понятно, почему такое внимание уделяется именно независимости центробанков. Этот институт наименее подвержен пагубному влиянию демократии, поскольку очень малая часть электората понимает, что он делает. Это позволяет ему сглаживать последствия популизма остальных. От правительства большинство людей ждут, что оно наполнит им холодильник. Это накладывает отпечаток на деятельность. От НБУ только малая горстка мелких валютных спекулянтов требует, чтобы угадали их стратегию и обеспечили ее выигрышность Этим можно пренебречь.
На уровне "за все хорошее против всего плохого" цели у разных ветвей власти, конечно, общие, но задачи разные и противоречивые. Системы, построенные на противовесах тоже не лишены недостатков, но позволяют находить компромиссы, близкие к разумным. А самое важное то, что они уменьшают фатальность человеческих ошибок, которые неизбежны могут иметь катастрофические последствия в системах с единым управлением.
Мы до сих пор пожинаем плоды тесного сотрудничества НБУ с правительствами. Очень долго НБУ придерживался политики стабильного курса, что позволяло правительству заявлять об успехах, а в результате бизнес не научился работать в условиях реального рынка, и это до сих пор дается с очень большим трудом, хотя прошло много лет.
Долгосрочные стратегии - это хорошо, но условия иногда меняются столь кардинально, что все стратегии летят к чертям. И очень важно, чтобы власти имели возможность адекватно на изменения реагировать. Причем адекватно со своей точки зрения, а не зрения обывателя, который мало что понимает.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:31
А ми продовжуємо рубрику: "секрети бізнесу"©
(перекинув з іншої гілки)
Чомусь (так склалося), що я, за 11р. свого бізнесу - помічаю в більшості (можливо близько 70%, а можливо й більше) бідних людей/клієнтів, для яких і "дешевий товар" дорого(хоч в мене дешевше, майже, від всіх найближчих в райончику конкурентів) - вони стогнуть/маєш вислухати, яка в них бідося дома, чи на роботі, а також про владу і т.п., і ще "скиньте щось/знижка буде?" - але половина(ну чи менша половина) з них так нічого й не купує, а йде далі вишукувати "дешевше дешевшого" і т.п, або просто ще відкладає покупку "на потім".
Далі, 25% - клієнти "середнячки" - прийшли купили і пішли, або трошки поморочили голову, але в більшості випадків таки купили!
Ну і близько 5% - питають "а є щось ще дорожче/якісніше?" - хоч вони теж так, як і з першої категорії "бідних" - люблять поморочили голову і половина з них так і піде, нічого не купивши.
Тому, я й зробив такі висновки, що тих 70%, чи ще більше - НЕ заходять "на каву" десь, а беруть з дому в термосах, чи роблять її собі на роботі, але "з чайника"(типу в атб купили порошок 3в1)
А яких ви(форумчани) помічаєте людей в себе на роботі?
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:49
Нет тут никакого караула. KPI власти - это количество денег, которое она оставляет в карманах граждан.
Грубо говоря:
KPI власти = доход гражданина / (налоги + стоимость коммуналки + стоимость продуктов + стоимость одежды)
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:56
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Елементарно, Ватсон!©😁🕵️
Занести в різні банки по 5К на місячне, чи трьох-місячне депо, а потім прийти за пару днів перед завершенням депо і замовити "новенькі/фіолетові"!
Як я люблю тут такі і подібні речення читати👍😁
Так, частково - правда))
Тому я свій вислів так і починаю словами: - " Бетон - ***вно, але іншої альтернативи йому в Україні - немає!"
Найближча альтернатива бетону, це депо - але ж зараз такі ставки, що курям насміх!
От я - забетонувався і - голова не болить, куди прилаштувати "зайві"😁
А якщо якісь копійки появляються "зайві", то я їх, наразі, відкладаю на ремонт бетону.(правда, останнім часом, щось дуже туго відкладається - щоб ще де не довелось, наступного літа брати частково кредит на ремонт, якщо до цього часу не продам свій бетон)
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