деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?Цитрин написав:
Нет тут никакого караула. KPI власти - это количество денег, которое она оставляет в карманах граждан.
Грубо говоря:
KPI власти = доход гражданина / (налоги + стоимость коммуналки + стоимость продуктов + стоимость одежды)
KPI власти это количество возможностей для самого малого человека (без родственников чиновников, без крупного наследства, без миллионов в офшорах и ТД) Возможность себя 1. Прокормить 2. Защитить 3. Реализовать
Деньгами можно решить только 1п.
Я одно время читал тренинги мидл менеджерам и что удивительно большинство из них считало что цель их компании в зарабатывании денег. Колхоз. Ну заработали вы денег потом пришёл Саша стоматолог (или зелёный человечек) и всё забрал. Какая после этого цель вашей компании? Мало кто на 2 шага вперёд думает. Кидаются на деньги как туземцы на зеркала, а леса за деревьями не видят