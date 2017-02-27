Сибарит написав:Да и некому установить параметры KPI для самого высокого уровня. А если попытаться в них учесть все множество постоянно меняющихся условий, это вообще караул.
Нет тут никакого караула. KPI власти - это количество денег, которое она оставляет в карманах граждан.
Грубо говоря:
KPI власти = доход гражданина / (налоги + стоимость коммуналки + стоимость продуктов + стоимость одежды)
деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?
KPI власти это количество возможностей для самого малого человека (без родственников чиновников, без крупного наследства, без миллионов в офшорах и ТД) Возможность себя 1. Прокормить 2. Защитить 3. Реализовать
Деньгами можно решить только 1п.
Я одно время читал тренинги мидл менеджерам и что удивительно большинство из них считало что цель их компании в зарабатывании денег. Колхоз. Ну заработали вы денег потом пришёл Саша стоматолог (или зелёный человечек) и всё забрал. Какая после этого цель вашей компании? Мало кто на 2 шага вперёд думает. Кидаются на деньги как туземцы на зеркала, а леса за деревьями не видят
-8.5% с начала октября -30% с начала года -4.3х с 2014 года.
Раша пропаганда каже що девал це дуже добре. Всі голі і босі. Кинув 50 баксів і всі у дупу цілують. Намалював що промисловість зросла без врахування кратного девала і все. Вся верхівка у захваті, кажуть виборів не треба. Бо зараз важка ситуація, треба зціпити зуби і терпіти. Тільки ми зможемо тут вирулити. А ви сходіть до церкви, помоліться за наше здоров'я, які ми гарні керманичі. Потім дивуються чому на демократичних виборах отримують 20 чи 10%. Ми ж вели до кращого майбутнього)) Що вам всім бракувало?🤑 По курсу. Нічого цікавого. Боковик на рівнях 26.30.
vitaliian написав:деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?
В указанной формуле KPI измеряется не в деньгах, а в отношении доходов к расходам. Не важно в какой валюте измеряются доходы и расходы, не важно каков уровень инфляции. Данная формула определяет KPI на основе относительного метода измерений величин и работает при любой экономике.
Кравчук кроме миллионов карбованцев оставил также и дикие цены. Поэтому несмотря на доходы, измеряемые миллионами карбованцев, KPI стал еще ниже.
І як добре, що мене вже тут не повчають, як раніше: - "Ти продавай "старий" товар по старій ціні, а вже той, який прийшов тепер(такий самісінький) то тільки його продавай по новій ціні!" - ...??? - "Ну ти ж купив його дешевше, то і продавай дешевше! А то хочеш всі гроші заробити..." 😁🙈🤦 Головне, що щось подібне мені говорив мій товариш в 2014-2015р. - коли все гривневе зростало в ціні відносно курсу долара. Він казав: - "Ну ти ж купив цей товар місяць тому, коли долар був дешевший - то чого ти продаєш його по новому курсу/новій ціні?"
А я старався мовчати і лише думав "ну не варишся ти в бізнесі, не варишся! - а так - все б ти знав і таких питань не задавав би!"
п.с. А є ще "крок до перевороту думок" - деякий НЕходовий товар, який я купував ще навесні до лоХдауну - ціну НЕ піднімав!(щоб не думали, що то щось дуже дороге - то коштує +/- 200грн одиниця товару) А ще й недавно акцію зробив і знизив на 30%!(на нього накрутка була попередньо 50% ) - так все одно - НЕ беруть! (це ж не акція на цукор в атб)😁
Успіх Висновок тут тільки один. Не треба купувати товар який нікому не потрібний, ще й робити ціну х2. Якщо це - непотріб, то будеш продавати це вічність, хоч за х10, хоч за х0,1 ціни закупки. Так що - "ДумайТЕ!" замість писанини.
vitaliian написав:Я одно время читал тренинги мидл менеджерам и что удивительно большинство из них считало что цель их компании в зарабатывании денег. Колхоз. Ну заработали вы денег потом пришёл Саша стоматолог (или зелёный человечек) и всё забрал. Какая после этого цель вашей компании? Мало кто на 2 шага вперёд думает. Кидаются на деньги как туземцы на зеркала, а леса за деревьями не видят
Охххх, не знав би я Вас - то б сказав: "Будь ласка, накидайте мені варіантів/порад щодо -"Мало кто на 2 шага вперёд думает...." А так, то знаєм, коли - "Ну заработали вы денег" - то вкиньте в нормальній локації в нерухомість(краще комерційну) і буде вам щастя! Буде вам УСПІХ!
Тож, хто цього ще не знав, то нехай - Думає! Діє! Багатіє!
g_al1 написав:Успіх Висновок тут тільки один. Не треба купувати товар який нікому не потрібний, ще й робити ціну х2. Якщо це - непотріб, то будеш продавати це вічність, хоч за х10, хоч за х0,1 ціни закупки. Так що - "ДумайТЕ!" замість писанини.