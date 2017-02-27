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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8411841284138414

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:48

  Цитрин написав:
  Сибарит написав:Да и некому установить параметры KPI для самого высокого уровня. А если попытаться в них учесть все множество постоянно меняющихся условий, это вообще караул.


Нет тут никакого караула. KPI власти - это количество денег, которое она оставляет в карманах граждан.

Грубо говоря:

KPI власти = доход гражданина / (налоги + стоимость коммуналки + стоимость продуктов + стоимость одежды)
деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?

KPI власти это количество возможностей для самого малого человека (без родственников чиновников, без крупного наследства, без миллионов в офшорах и ТД) Возможность себя 1. Прокормить 2. Защитить 3. Реализовать

Деньгами можно решить только 1п.

Я одно время читал тренинги мидл менеджерам и что удивительно большинство из них считало что цель их компании в зарабатывании денег. Колхоз. Ну заработали вы денег потом пришёл Саша стоматолог (или зелёный человечек) и всё забрал. Какая после этого цель вашей компании? Мало кто на 2 шага вперёд думает. Кидаются на деньги как туземцы на зеркала, а леса за деревьями не видят
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:57

  Zebra написав:Турецкая лира - ракета.

-8.5% с начала октября
-30% с начала года
-4.3х с 2014 года.

Зображення

Раша пропаганда каже що девал це дуже добре.
Всі голі і босі. Кинув 50 баксів і всі у дупу цілують.
Намалював що промисловість зросла без врахування кратного девала і все. Вся верхівка у захваті, кажуть виборів не треба. Бо зараз важка ситуація, треба зціпити зуби і терпіти. Тільки ми зможемо тут вирулити. А ви сходіть до церкви, помоліться за наше здоров'я, які ми гарні керманичі.
Потім дивуються чому на демократичних виборах отримують 20 чи 10%.
Ми ж вели до кращого майбутнього))
Що вам всім бракувало?🤑
По курсу. Нічого цікавого. Боковик на рівнях 26.30.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:01

  vitaliian написав:деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?


В указанной формуле KPI измеряется не в деньгах, а в отношении доходов к расходам. Не важно в какой валюте измеряются доходы и расходы, не важно каков уровень инфляции. Данная формула определяет KPI на основе относительного метода измерений величин и работает при любой экономике.

Кравчук кроме миллионов карбованцев оставил также и дикие цены. Поэтому несмотря на доходы, измеряемые миллионами карбованцев, KPI стал еще ниже.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:24

"Секрети бізнесу"© ч.2

І як добре, що мене вже тут не повчають, як раніше:
- "Ти продавай "старий" товар по старій ціні, а вже той, який прийшов тепер(такий самісінький) то тільки його продавай по новій ціні!"
- ...???
- "Ну ти ж купив його дешевше, то і продавай дешевше! А то хочеш всі гроші заробити..."
😁🙈🤦
Головне, що щось подібне мені говорив мій товариш в 2014-2015р. - коли все гривневе зростало в ціні відносно курсу долара.
Він казав:
- "Ну ти ж купив цей товар місяць тому, коли долар був дешевший - то чого ти продаєш його по новому курсу/новій ціні?"

А я старався мовчати і лише думав "ну не варишся ти в бізнесі, не варишся! - а так - все б ти знав і таких питань не задавав би!"

п.с.
А є ще "крок до перевороту думок" :D - деякий НЕходовий товар, який я купував ще навесні до лоХдауну - ціну НЕ піднімав!(щоб не думали, що то щось дуже дороге - то коштує +/- 200грн одиниця товару) А ще й недавно акцію зробив і знизив на 30%!(на нього накрутка була попередньо 50% ) - так все одно - НЕ беруть! (це ж не акція на цукор в атб)😁

Але тут зараз знайдуться мудрагелики, які скажуть - "от жлоб'яра, ще хоче 20% помацяти!"😀
А я скажу - подумайТЕ ;) - товар ВЕСЬ від весни до сьогодні дорожчав мінімум в два етапи (а швидше - в три) - і дорожчав рідко коли на 10%, а переважно на 20-30-50%!
То, як думаєте - продавши той свій "акційний" товар з накруткою 20% - я зможу знову його взяти хоча б по такій ціні, по якій продав?(навряд-чи, швидше трошки дорожча закупівельна ціна буде)
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:00

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Висновок тут тільки один.
Не треба купувати товар який нікому не потрібний, ще й робити ціну х2.
Якщо це - непотріб, то будеш продавати це вічність, хоч за х10, хоч за х0,1 ціни закупки.
Так що - "ДумайТЕ!" замість писанини.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:деньги слишком мелко, Кравчук оставил гражданам Украины миллионы карбованцев. Помните эти богатства?


Кравчук кроме миллионов карбованцев оставил также и дикие цены. Поэтому несмотря на доходы, измеряемые миллионами карбованцев, KPI стал еще ниже.

Домашние цены были при юще/чивокуне
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Я одно время читал тренинги мидл менеджерам и что удивительно большинство из них считало что цель их компании в зарабатывании денег. Колхоз. Ну заработали вы денег потом пришёл Саша стоматолог (или зелёный человечек) и всё забрал. Какая после этого цель вашей компании? Мало кто на 2 шага вперёд думает. Кидаются на деньги как туземцы на зеркала, а леса за деревьями не видят

Охххх, не знав би я Вас - то б сказав: "Будь ласка, накидайте мені варіантів/порад щодо -"Мало кто на 2 шага вперёд думает...." :D
А так, то знаєм, коли - "Ну заработали вы денег" - то вкиньте в нормальній локації в нерухомість(краще комерційну) ;) і буде вам щастя! Буде вам УСПІХ! :D

Тож, хто цього ще не знав, то нехай -
Думає!
Діє!
Багатіє! :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:33

Секрети бізнесу/секрети УСПІХУ!))

  g_al1 написав:Успіх
Висновок тут тільки один.
Не треба купувати товар який нікому не потрібний, ще й робити ціну х2.
Якщо це - непотріб, то будеш продавати це вічність, хоч за х10, хоч за х0,1 ціни закупки.
Так що - "ДумайТЕ!" замість писанини.

Хі-хі © :D
Товар - потрібний, просто його людина дома змінює раз на 3-5-10р! Відповідно тому, він і слабоходовий(продається в мене його 2-3 одиниці на пів року)
Просто, коли деякий товар трошки підзависає, а я ще його маю більше, ніж по одній одиниці кожного такого товару - то воно мене просто трохи дратує і я його хочу спихнути і деякий час не добирати))
(хоч воно рано, чи пізно точно продасть ся і по "нормальній" ціні - але, от я такий бізнесмен)) - люблю робити такі "подарунки" своїм клієнтам у вигляді низьких цін на деякі речі ;) ) :P
Так що думайТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:58

  Цитрин написав:
  sani_2012 написав:Я просто восхищаюсь как нбу взул рогатых ( на ровном месте ); просто шедевр ...


Все эти "взутия" оплатит каждый пересичный из своего кармана, вплоть до каждого пенни. И Вы тоже. :wink:


это сомик, только под другой учеткой

не кормите тролля
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