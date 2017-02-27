Додано: Суб 23 жов, 2021 10:24

І як добре, що мене вже тут не повчають, як раніше:- "Ти продавай "старий" товар по старій ціні, а вже той, який прийшов тепер(такий самісінький) то тільки його продавай по новій ціні!"- ...???- "Ну ти ж купив його дешевше, то і продавай дешевше! А то хочеш всі гроші заробити..."😁🙈🤦Головне, що щось подібне мені говорив мій товариш в 2014-2015р. - коли все гривневе зростало в ціні відносно курсу долара.Він казав:- "Ну ти ж купив цей товар місяць тому, коли долар був дешевший - то чого ти продаєш його по новому курсу/новій ціні?"А я старався мовчати і лише думав "ну не варишся ти в бізнесі, не варишся! - а так - все б ти знав і таких питань не задавав би!"п.с.А є ще "крок до перевороту думок"- деякий НЕходовий товар, який я купував ще навесні до лоХдауну - ціну НЕ піднімав!(щоб не думали, що то щось дуже дороге - то коштує +/- 200грн одиниця товару) А ще й недавно акцію зробив і знизив на 30%!(на нього накрутка була попередньо 50% ) - так все одно - НЕ беруть! (це ж не акція на цукор в атб)😁Але тут зараз знайдуться мудрагелики, які скажуть - "от жлоб'яра, ще хоче 20% помацяти!"😀А я скажу - подумайТЕ- товар ВЕСЬ від весни до сьогодні дорожчав мінімум в два етапи (а швидше - в три) - і дорожчав рідко коли на 10%, а переважно на 20-30-50%!То, як думаєте - продавши той свій "акційний" товар з накруткою 20% - я зможу знову його взяти хоча б по такій ціні, по якій продав?(навряд-чи, швидше трошки дорожча закупівельна ціна буде)ТожДумайТЕ!ДійТЕ!БагатійТЕ!©