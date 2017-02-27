Додано: Суб 23 жов, 2021 12:16

РЕАЛЬНО

Со всем согласен, но дополню примером США, когда популизм правительственных мужей был подкреплен смелыми монетарными действиями функционеров ФРС, которыхтребовали вызовы времени, вследствие чего американская экономика обогнала докризисный уровень уже весной 2021-го, а наша, где НБУ проявил "независимость" - не выйдет на него даже по итогам года.Вывод - с одной стороны, печатным станком нельзя финансировать голый популизм, для чего у центрального банка должна быть элементы самостоятельности, а с другой стороны, такая самостоятельность не должна поощрять отрешенность и эгоизм, когда ради выполнения целей, которые нарисовали себе сами функционеры НБУ, приносится в жертву цель более высокого порядка - макроэкономический рост.И насчет Турции -, зачем неубедительно пиявить, если можно просто взять и заглянуть в цифры?Турки в разгар кризиса во 2-м кв. 2020-го потеряли 10,4% экономики, но во 2-м кв. 2021-го не только все восстановили, но и существенно приросли, увеличив размеры экономики на 21,7%, имея на сегодня 109% от докризисного уровня.Мы в разгар кризиса во 2-м кв. 2020-го потеряли 11,2% экономики, а во 2-м кв. 2021-го приросли всего на 5,7%, т.е. даже не восстановились, имея на сегодня 93,9% от докризисного уровня.Вопреки девальвации лиры, или благодаря ей, Турция оказалась самым большим бенефициаром кризиса, качественно разогнав экономику, повысившую свою конкурентность на мировых рынках. Сами турки потеряли в долларовом эквиваленте своих доходов, но не потеряли в покупательной способности, что подтверждают данные Всемирного Банка: