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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43
zРадио написав:
Мы в разгар кризиса во 2-м кв. 2020-го потеряли 11,2% экономики, а во 2-м кв. 2021-го приросли всего на 5,7%, т.е. даже не восстановились, имея на сегодня 93,9% от докризисного уровня.
Зато у нас 26,5
, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию
.
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BIGor
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05
BIGor написав:
Зато у нас 26,5
, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию
.
варто користуватися нагодою, адже це ненадовго)
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vovakwasov
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BIGor
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