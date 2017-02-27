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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Мы в разгар кризиса во 2-м кв. 2020-го потеряли 11,2% экономики, а во 2-м кв. 2021-го приросли всего на 5,7%, т.е. даже не восстановились, имея на сегодня 93,9% от докризисного уровня.

Зато у нас 26,5, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию :) .
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05

  BIGor написав:Зато у нас 26,5, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию :) .


варто користуватися нагодою, адже це ненадовго)
vovakwasov
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