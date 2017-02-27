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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Мы в разгар кризиса во 2-м кв. 2020-го потеряли 11,2% экономики, а во 2-м кв. 2021-го приросли всего на 5,7%, т.е. даже не восстановились, имея на сегодня 93,9% от докризисного уровня.

Зато у нас 26,5, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию :) .
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05

  BIGor написав:Зато у нас 26,5, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию :) .


варто користуватися нагодою, адже це ненадовго)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Як 100 доларові купюри 2006 року випуску поміняти на купюри нового зразка?
Немала сума

Риторично, треба було б брати нові, якщо старі - проблема.
1. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
2. Обмінні пункти / міняли з невеликим спредом. Якщо дуже терміново. Втратите, скажімо, 5-7 грн на купюрі.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
это где выдают валюту с карт без комиссий? Разве что на месячный депозит загнать под 0,5%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:11

vitaliian

Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.

Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится.

Как раз вариант купить за гривны онлайн на карту и снять без комиссии- сплошь и рядом, а вот впихнуть старые купюры...
Запихнуть на универсальную валютную через валютный терминал бегемота. Открыть самый короткий депо и потом забрать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:35

  Hotab написав:а вот впихнуть старые купюры...


в обменках без проблем берут и мятые и надорванные, причем по гораздо более выгодному курсу, чем в банках где нос воротят и с линейкой (в прямом смысле слова) придираются к каждому надрыву.

В некоторых обменках правда тоже нос ворчают. Но не проблема зайти в соседнюю обменку, где возьмут без вопросов.

Если уж совсем ветхие и рваные, можно знакомым которые за границу едут дать, они на них чтото купят, т.к. за границей такого маразма нет и доллары берут даже настолько рваные и истертые, что по ним едва видно, что это за купюра. А то, что у нас в банках отказываются принимать, там посчитают за свежую купюру в идеальном состоянии :D
Цитрин
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