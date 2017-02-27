Зато у нас 26,5, дешевый польский сыр и дешевые путевки в Турцию .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Риторично, треба було б брати нові, якщо старі - проблема.
1. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
2. Обмінні пункти / міняли з невеликим спредом. Якщо дуже терміново. Втратите, скажімо, 5-7 грн на купюрі.
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:11
vitaliian
Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.
Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как раз вариант купить за гривны онлайн на карту и снять без комиссии- сплошь и рядом, а вот впихнуть старые купюры...
Запихнуть на универсальную валютную через валютный терминал бегемота. Открыть самый короткий депо и потом забрать.
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:35
в обменках без проблем берут и мятые и надорванные, причем по гораздо более выгодному курсу, чем в банках где нос воротят и с линейкой (в прямом смысле слова) придираются к каждому надрыву.
В некоторых обменках правда тоже нос ворчают. Но не проблема зайти в соседнюю обменку, где возьмут без вопросов.
Если уж совсем ветхие и рваные, можно знакомым которые за границу едут дать, они на них чтото купят, т.к. за границей такого маразма нет и доллары берут даже настолько рваные и истертые, что по ним едва видно, что это за купюра. А то, что у нас в банках отказываются принимать, там посчитают за свежую купюру в идеальном состоянии
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