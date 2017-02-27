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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22
Прокредит есть в Аладдине
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Investor_K
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:27
vovakwasov написав:
може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)
будь який термінал приватбанку приймає валюту
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Zebra
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:43
Zebra написав: vovakwasov написав:
може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)
будь який термінал приватбанку приймає валюту
с комиссией (0,5%) ?
у меня евровая и долларовые карты КДВ
а, что можно УНИ карты валютные, что б на них без комиссии пополнять?
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Yuri_61
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