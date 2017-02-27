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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8413841484158416

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прокредит есть в Аладдине
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:27

  vovakwasov написав:може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)

будь який термінал приватбанку приймає валюту
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:43

  Zebra написав:
  vovakwasov написав:може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)

будь який термінал приватбанку приймає валюту


с комиссией (0,5%) ?
у меня евровая и долларовые карты КДВ
а, что можно УНИ карты валютные, что б на них без комиссии пополнять?
Yuri_61
 
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