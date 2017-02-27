Додано: Суб 23 жов, 2021 17:22

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............23.10.2021............25.10.2021

дата розрахунку..............22.10.2021.............23.10.2021

Євро.................................30,5774..................30,5774

Долар США......................26,2918..................26,2918

Как это обычно бывает в перенесенные будни, официальные курсы остались без изменений.

Справочный курс не рассчитывался.



Торги в такие дни всегда невнятные, а сегодня еще и технические проблемы не давали работать в самое пиковое (если сегодня такое было вообще возможно) время.

Торги закончились котировками 26.2700 - 26.3000, что на копейку ниже вчерашнего закрытия. Это интересно только как ориентир на утро понедельника.

Сохранять график сегодня тоже бессмысленно.



НБУ вчера купил 31.5 млн.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Существенно вырос объем тендерных сертификатов, а объем суточных сократился. Остальные факторы до миллиарда.



Объем МБ в четверг уменьшился с 627.7 до 592.2 млн. Чистый спрос был предположительно на пятерку меньше. Клиентское предложение сократилось, но сохранило преимущество над увеличившимся за счет форвардных сделок спросом. Т.о. рост четверга происходил за счет спроса со стороны банков, которые, похоже, сами себя перехитрили.



За прошедшую неделю 18-23.10.2021 НБУ выкупил с рынка 350.1 млн, чуть не дотянув до рекорда этого года. Из них:

- выбором лучшей цены - 20;

- по единому курсу - 330.1.

Ничего не продавал.



Разбивка по дням по дате расчетов:

- понедельник - 152.6;

- вторник - 31.5;

- среды - 122;

- четверг - 12.5 (из них 7.5 - сделки, заключенные в среду после 15-30);

- пятница - 31.5.

В этот раз сумма, определенная по анализу ликвидности совпала с отчетом НБУ об интервенциях.

Для разбивки по дням заключения сделок у меня информации нет.



Чистая покупка с начала года составила 2172.4 млн.