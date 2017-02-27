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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8414841584168417>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прокредит есть в Аладдине
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:27

  vovakwasov написав:може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)

будь який термінал приватбанку приймає валюту
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:43

  Zebra написав:
  vovakwasov написав:може хто підказати де ці валютні термінали стоять, у відділеннях?
(ніколи через термінал не поповнював...все через касу...)

будь який термінал приватбанку приймає валюту


с комиссией (0,5%) ?
у меня евровая и долларовые карты КДВ
а, что можно УНИ карты валютные, что б на них без комиссии пополнять?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:47

Пример инфляции:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:56

  vitaliian написав:
  centurionus написав:. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
это где выдают валюту с карт без комиссий? Разве что на месячный депозит загнать под 0,5%

Пумб точно выдает. Приват тоже. Очень массовые банки не эксклюзив ни разу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:59

  Цитрин написав:
в обменках без проблем берут и мятые и надорванные, причем по гораздо более выгодному курсу, чем в банках

Насчёт от курса, мне кажется, уже м не один месяц как наоборот. В банках выгоднее. В обменку есть смысл толькл с совсем проблемными купюрами.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:04

  edvardd написав:Пример инфляции:


Сорян, но нет - скорее пример некомпетентности. Видеокарты, подходящие для майнинга криптовалют - это узкосегментный и временный товарный дефицит, которые случаются при любом уровне инфляции. Тот же RX550 в 2019-м и за 50 баксов никому интересен не был... ASIC S9 сбрасывали дешевле 100.

Микроэлектроника как класс имеет склонность дешеветь. Ниже динамика инфляции в США по направлениям:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:09

  vitaliian написав:
  centurionus написав:. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
это где выдают валюту с карт без комиссий?


ТАС, Укргаз, ПУМБ, Кредобанк, Альфа, Форвард, Укрсиб...
Еще перечислять?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:22

Итоги дня оптом + интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.10.2021............25.10.2021
дата розрахунку..............22.10.2021.............23.10.2021
Євро.................................30,5774..................30,5774
Долар США......................26,2918..................26,2918
Как это обычно бывает в перенесенные будни, официальные курсы остались без изменений.
Справочный курс не рассчитывался.

Торги в такие дни всегда невнятные, а сегодня еще и технические проблемы не давали работать в самое пиковое (если сегодня такое было вообще возможно) время.
Торги закончились котировками 26.2700 - 26.3000, что на копейку ниже вчерашнего закрытия. Это интересно только как ориентир на утро понедельника.
Сохранять график сегодня тоже бессмысленно.

НБУ вчера купил 31.5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Существенно вырос объем тендерных сертификатов, а объем суточных сократился. Остальные факторы до миллиарда.

Объем МБ в четверг уменьшился с 627.7 до 592.2 млн. Чистый спрос был предположительно на пятерку меньше. Клиентское предложение сократилось, но сохранило преимущество над увеличившимся за счет форвардных сделок спросом. Т.о. рост четверга происходил за счет спроса со стороны банков, которые, похоже, сами себя перехитрили.

За прошедшую неделю 18-23.10.2021 НБУ выкупил с рынка 350.1 млн, чуть не дотянув до рекорда этого года. Из них:
- выбором лучшей цены - 20;
- по единому курсу - 330.1.
Ничего не продавал.

Разбивка по дням по дате расчетов:
- понедельник - 152.6;
- вторник - 31.5;
- среды - 122;
- четверг - 12.5 (из них 7.5 - сделки, заключенные в среду после 15-30);
- пятница - 31.5.
В этот раз сумма, определенная по анализу ликвидности совпала с отчетом НБУ об интервенциях.
Для разбивки по дням заключения сделок у меня информации нет.

Чистая покупка с начала года составила 2172.4 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:23

  juristkostya написав:Насчёт от курса, мне кажется, уже м не один месяц как наоборот. В банках выгоднее. В обменку есть смысл толькл с совсем проблемными купюрами.


Сегодня:

Укрсиббанк: 26.18 / 26.52
Обменки: 26.30 / 26.40

Где выгода в банках? Можете пример таких банков привести?
Цитрин
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