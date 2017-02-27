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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:25
somilitark написав:
По курсу. Нічого цікавого. Боковик на рівнях 26.30.
Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
НБУ пытается выстроить плотину на уровнях 26,20-26,30.
В предыдущие года уже аж бегом развернулись бы и погнали бы в обратном направлении до 26,50 минимум, а то и до 27.
Но нет. Все, как по копирке, день сурка - всплеск, которого хватает на полдня. А на завтра снова огромная масса давит на плотину. И плотину в конце концов прорывает. Уже сбился со счета, сколько раз пытались держать уровень, а его потом прорывало - 27.70, 27.50, 27, 26.80, 26.70, 26.50, 26.20-30...
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:28
Цитрин написав: juristkostya написав:
Насчёт от курса, мне кажется, уже м не один месяц как наоборот. В банках выгоднее. В обменку есть смысл толькл с совсем проблемными купюрами.
Сегодня:
Укрсиббанк: 26.18 / 26.52
Обменки: 26.30 / 26.40
Где выгода в банках? Можете пример таких банков привести?
Уже год, наверно, полгода точно, в банках выгоднее покупать, а в обменках сдавать.
ТАС, Кредобанк - 26.25 - 26.35.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 18:09
zРадио написав:
Микроэлектроника как класс имеет склонность дешеветь. Ниже динамика инфляции в США по направлениям
Это правда, но когда нет ограничений. Производство-же кремния а также микросхем и солнечных панелей из него требует больших расходов энергии, воды и газа и дает много выбросов CO2. Поэтому в рамках политики декарбонизации производство кремния и дальше под различными предлогами будет снижаться, приводя к росту цен на микросхемы и солнечные панели. И похоже это надолго, т.к. политика декарбонизации - это долгосрочный тренд.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 18:16
Цитрин написав:vitaliian
Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.
Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.
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