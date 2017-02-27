Додано: Суб 23 жов, 2021 18:48

Цитрин написав: Это правда, но когда нет ограничений. Производство-же кремния а также микросхем и солнечных панелей из него требует больших расходов энергии, воды и газа и дает много выбросов CO2. Поэтому в рамках политики декарбонизации производство кремния и дальше под различными предлогами будет снижаться, приводя к росту цен на микросхемы и солнечные панели. И похоже это надолго, т.к. политика декарбонизации - это долгосрочный тренд Это правда, но когда нет ограничений. Производство-же кремния а также микросхем и солнечных панелей из него требует больших расходов энергии, воды и газа и дает много выбросов CO2. Поэтому в рамках политики декарбонизации производство кремния и дальше под различными предлогами будет снижаться, приводя к росту цен на микросхемы и солнечные панели. И похоже это надолго, т.к. политика декарбонизации - это долгосрочный тренд

Понимаю логику, о которой вы говорите, но скажу страшную вещь (точнее повторю ее за Баффеттом) - рынок не интересует эффективность инвестиций высокотехнологического сектора, только операционной деятельности. Ниже EBITDA инвесторы не смотрят, заливая хайтэк деньгами. Так что если возникающие производственные проблемы можно решить, единожды инвестировав, на ценообразовании товаров и услуг это не скажется, поскольку не приведет к росту себестоимости. Более того, очень часто капитализация расходов оказывает позитивное влияние на EBITDA, даже уменьшая удельные издержки.Будет ли так же в условиях декарбонизации, однозначно утверждать нельзя. Но ведь тренду не месяц, не квартал и не год. Корпоративный бизнес десятилетиями в это успешно вкладывается, а сам баг (или фичу) аккаунтинга Баффетт подсвечивал еще 20 лет назад после краха Энрон, и с тех пор мало что изменилось