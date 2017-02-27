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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8415841684178418>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:25

  somilitark написав:По курсу. Нічого цікавого. Боковик на рівнях 26.30.


Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней. :)
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?
НБУ пытается выстроить плотину на уровнях 26,20-26,30.
В предыдущие года уже аж бегом развернулись бы и погнали бы в обратном направлении до 26,50 минимум, а то и до 27.
Но нет. Все, как по копирке, день сурка - всплеск, которого хватает на полдня. А на завтра снова огромная масса давит на плотину. И плотину в конце концов прорывает. Уже сбился со счета, сколько раз пытались держать уровень, а его потом прорывало - 27.70, 27.50, 27, 26.80, 26.70, 26.50, 26.20-30...
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:28

  Цитрин написав:
  juristkostya написав:Насчёт от курса, мне кажется, уже м не один месяц как наоборот. В банках выгоднее. В обменку есть смысл толькл с совсем проблемными купюрами.


Сегодня:

Укрсиббанк: 26.18 / 26.52
Обменки: 26.30 / 26.40

Где выгода в банках? Можете пример таких банков привести?


Уже год, наверно, полгода точно, в банках выгоднее покупать, а в обменках сдавать.
ТАС, Кредобанк - 26.25 - 26.35.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:09

  zРадио написав:Микроэлектроника как класс имеет склонность дешеветь. Ниже динамика инфляции в США по направлениям


Это правда, но когда нет ограничений. Производство-же кремния а также микросхем и солнечных панелей из него требует больших расходов энергии, воды и газа и дает много выбросов CO2. Поэтому в рамках политики декарбонизации производство кремния и дальше под различными предлогами будет снижаться, приводя к росту цен на микросхемы и солнечные панели. И похоже это надолго, т.к. политика декарбонизации - это долгосрочный тренд.


Производство одного кремниевого диска занимает от 3 до 4 месяцев и все это требует больших затрат энергии на нанесение материала, выжигания его с ополаскиванием огромным количеством сверхчистой воды. Ополаскивание огромным количеством сверхчистой воды - ключевой компонент. И с каждым новым поколением требуется больше электроэнергии, воды и парниковых газов.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 23 жов, 2021 18:24, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:16

  Цитрин написав:vitaliian

Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.

Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен :)
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:48

  centurionus написав:
  Yuri_61 написав:Як 100 доларові купюри 2006 року випуску поміняти на купюри нового зразка?
Немала сума

Риторично, треба було б брати нові, якщо старі - проблема.
1. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
2. Обмінні пункти / міняли з невеликим спредом. Якщо дуже терміново. Втратите, скажімо, 5-7 грн на купюрі.


в 2010 - 2012 роках відкіля би взялися долари з чорнильцею?
Купував в банку тоді нові сіро - зелені з номерами підряд дофіга купив
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:48

  Цитрин написав:Это правда, но когда нет ограничений. Производство-же кремния а также микросхем и солнечных панелей из него требует больших расходов энергии, воды и газа и дает много выбросов CO2. Поэтому в рамках политики декарбонизации производство кремния и дальше под различными предлогами будет снижаться, приводя к росту цен на микросхемы и солнечные панели. И похоже это надолго, т.к. политика декарбонизации - это долгосрочный тренд


Понимаю логику, о которой вы говорите, но скажу страшную вещь (точнее повторю ее за Баффеттом) - рынок не интересует эффективность инвестиций высокотехнологического сектора, только операционной деятельности. Ниже EBITDA инвесторы не смотрят, заливая хайтэк деньгами. Так что если возникающие производственные проблемы можно решить, единожды инвестировав, на ценообразовании товаров и услуг это не скажется, поскольку не приведет к росту себестоимости. Более того, очень часто капитализация расходов оказывает позитивное влияние на EBITDA, даже уменьшая удельные издержки.

Будет ли так же в условиях декарбонизации, однозначно утверждать нельзя. Но ведь тренду не месяц, не квартал и не год. Корпоративный бизнес десятилетиями в это успешно вкладывается, а сам баг (или фичу :wink: ) аккаунтинга Баффетт подсвечивал еще 20 лет назад после краха Энрон, и с тех пор мало что изменилось

https://corporatefinanceinstitute.com/r ... tt-ebitda/
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:50

  edvardd написав:Пример инфляции:
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Из-за мамкиных майнеров такая цена, а не инфляция.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:51

  fin написав:
  Цитрин написав:vitaliian

Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.

Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен :)
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.

Так что, мне не надо волноваться что у меня 2006 года?
А єти некстген купюры у них посредине верхняя полоска не приклеена к фиолетовой 3D ленте. и можно её порвать эту полоску. Напрягает это сильно. Вон, Успих, спички просовывал под полоской и фото выкладывал здесь.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:11

kluychkooleg я без сарказма,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:16

За крок до перевороту думок©

  kluychkooleg написав:Ну я так тоже могу прогнозировать, экстрополируя даныне пары дней.
Но такой прогноз на день-два.
А что дальше?

А що, мого прогнозу до кінця року - мало/не вірите? ;)
(що нижче 25,ХХ не опустимось)
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