Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.
Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.
Так что, мне не надо волноваться что у меня 2006 года? А єти некстген купюры у них посредине верхняя полоска не приклеена к фиолетовой 3D ленте. и можно её порвать эту полоску. Напрягает это сильно. Вон, Успих, спички просовывал под полоской и фото выкладывал здесь.
Я читал одну статью, где было сказано, что в новых сотках часто наблюдается какойто эффект вздутия, купюра буквально делается вся бугристой и качество бумаги хуже чем в старых зеленых баксах. Так что не волнуйтесь.