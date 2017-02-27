Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:17
Yuri_61 написав: fin написав: Цитрин написав: vitaliian
Варианты есть, вот только пополнить гривной не получится. А если получится то по очень не выгодному курсу банка или с комиссией.
Кстати слышал люди хотят менять новые синие на старые 2003-2006 годов. А тут получается наоборот, так что можно просто поискать желающих совершить противоположный обмен
Вы правы. Новые фиолетовые 100 долларов оказались неудачными по многим параметрам в сравнении с зелеными. Это не только мои слова. Всегда предпочитаю брать зеленые 1996-2006 годов.
Так что, мне не надо волноваться что у меня 2006 года?
А єти некстген купюры у них посредине верхняя полоска не приклеена к фиолетовой 3D ленте. и можно её порвать эту полоску. Напрягает это сильно. Вон, Успих, спички просовывал под полоской и фото выкладывал здесь.
Я читал одну статью, где было сказано, что в новых сотках часто наблюдается какойто эффект вздутия, купюра буквально делается вся бугристой и качество бумаги хуже чем в старых зеленых баксах. Так что не волнуйтесь.
fin
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Додано: Суб 23 жов, 2021 19:21
Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
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Додано: Суб 23 жов, 2021 19:48
Investor_K написав:
Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
мы Вам верим )
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Додано: Суб 23 жов, 2021 20:44
vitaliian написав: centurionus написав:
. Поповнити валютну карту, згодом зняти (варіанти без комісій, звісно).
это где выдают валюту с карт без комиссий? Разве что на месячный депозит загнать под 0,5%
При потребі - знайдете.
centurionus
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Додано: Суб 23 жов, 2021 20:48
Investor_K написав:
Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели
vitaliian
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Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55
vitaliian написав: Investor_K написав:
Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели
Є банки для зелені а є для гривні.
В агріколь, УкрСиббанк, прокредит і тд можна тримати зелень без страху
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16
vitaliian написав: Investor_K написав:
Я баксы держу на счетах. Наличными сотен 5 мелкими. Не крупнее 20 баксов. Доя поездок за бугор. Плюсидля срочного обмена на грн если будет вдруг надо. А крупняк не держу
В 2014 2015 те кто держал зелень в банках сильно пожалели
Не во всех.
Investor_K
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:16
Было немного в Дельте. Так я на курсе после банкротства даже выиграл
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